ZKP: Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A
今日ZKP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.98和高点9.99进行交易。
关注Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ZKP股票今天的价格是多少？
Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A股票今天的定价为9.98。它在9.98 - 9.99范围内交易，昨天的收盘价为9.98，交易量达到41。ZKP的实时价格图表显示了这些更新。
Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A股票是否支付股息？
Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A目前的价值为9.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.20%和USD。实时查看图表以跟踪ZKP走势。
如何购买ZKP股票？
您可以以9.98的当前价格购买Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A股票。订单通常设置在9.98或10.28附近，而41和-0.10%显示市场活动。立即关注ZKP的实时图表更新。
如何投资ZKP股票？
投资Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A需要考虑年度范围9.85 - 10.00和当前价格9.98。许多人在以9.98或10.28下订单之前，会比较0.00%和。实时查看ZKP价格图表，了解每日变化。
Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A的最高价格是10.00。在9.85 - 10.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A的绩效。
Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A股票的最低价格是多少？
Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A（ZKP）的最低价格为9.85。将其与当前的9.98和9.85 - 10.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZKP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZKP股票是什么时候拆分的？
Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.98和-0.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.98
- 开盘价
- 9.99
- 卖价
- 9.98
- 买价
- 10.28
- 最低价
- 9.98
- 最高价
- 9.99
- 交易量
- 41
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1.01%
- 年变化
- -0.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%