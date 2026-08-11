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ZJAN: Innovator Equity Defined Protec
Курс ZJAN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.25, а максимальная — 28.28.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protec. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZJAN сегодня?
Innovator Equity Defined Protec (ZJAN) сегодня оценивается на уровне 28.25. Инструмент торгуется в пределах 28.25 - 28.28, вчерашнее закрытие составило 28.26, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protec?
Innovator Equity Defined Protec в настоящее время оценивается в 28.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.93% и USD. Отслеживайте движения ZJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции ZJAN?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protec (ZJAN) по текущей цене 28.25. Ордера обычно размещаются около 28.25 или 28.55, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZJAN?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protec предполагает учет годового диапазона 27.14 - 28.28 и текущей цены 28.25. Многие сравнивают 0.21% и 2.83% перед размещением ордеров на 28.25 или 28.55. Изучайте ежедневные изменения цены ZJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protec?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protec (ZJAN) за последний год составила 28.28. Акции заметно колебались в пределах 27.14 - 28.28, сравнение с 28.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protec на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protec?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protec (ZJAN) за год составила 27.14. Сравнение с текущими 28.25 и 27.14 - 28.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZJAN?
В прошлом Innovator Equity Defined Protec проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.26 и 2.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.26
- Open
- 28.25
- Bid
- 28.25
- Ask
- 28.55
- Low
- 28.25
- High
- 28.28
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- 2.83%
- Годовое изменение
- 2.93%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%