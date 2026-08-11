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ZJAN: Innovator Equity Defined Protec

28.25 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZJAN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.25, а максимальная — 28.28.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZJAN сегодня?

Innovator Equity Defined Protec (ZJAN) сегодня оценивается на уровне 28.25. Инструмент торгуется в пределах 28.25 - 28.28, вчерашнее закрытие составило 28.26, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protec?

Innovator Equity Defined Protec в настоящее время оценивается в 28.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.93% и USD. Отслеживайте движения ZJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции ZJAN?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protec (ZJAN) по текущей цене 28.25. Ордера обычно размещаются около 28.25 или 28.55, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZJAN?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protec предполагает учет годового диапазона 27.14 - 28.28 и текущей цены 28.25. Многие сравнивают 0.21% и 2.83% перед размещением ордеров на 28.25 или 28.55. Изучайте ежедневные изменения цены ZJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protec?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protec (ZJAN) за последний год составила 28.28. Акции заметно колебались в пределах 27.14 - 28.28, сравнение с 28.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protec на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protec?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protec (ZJAN) за год составила 27.14. Сравнение с текущими 28.25 и 27.14 - 28.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZJAN?

В прошлом Innovator Equity Defined Protec проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.26 и 2.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.25 28.28
Годовой диапазон
27.14 28.28
Предыдущее закрытие
28.26
Open
28.25
Bid
28.25
Ask
28.55
Low
28.25
High
28.28
Объем
9
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
2.83%
Годовое изменение
2.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%