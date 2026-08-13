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ZJAN: Innovator Equity Defined Protec

28.24 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZJAN汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点28.24和高点28.28进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protec动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZJAN股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protec股票今天的定价为28.24。它在28.24 - 28.28范围内交易，昨天的收盘价为28.25，交易量达到6。ZJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protec股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protec目前的价值为28.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.90%和USD。实时查看图表以跟踪ZJAN走势。

如何购买ZJAN股票？

您可以以28.24的当前价格购买Innovator Equity Defined Protec股票。订单通常设置在28.24或28.54附近，而6和-0.14%显示市场活动。立即关注ZJAN的实时图表更新。

如何投资ZJAN股票？

投资Innovator Equity Defined Protec需要考虑年度范围27.14 - 28.28和当前价格28.24。许多人在以28.24或28.54下订单之前，会比较0.18%和。实时查看ZJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protec股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protec的最高价格是28.28。在27.14 - 28.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protec的绩效。

Innovator Equity Defined Protec股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protec（ZJAN）的最低价格为27.14。将其与当前的28.24和27.14 - 28.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protec历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.25和2.90%中可见。

日范围
28.24 28.28
年范围
27.14 28.28
前一天收盘价
28.25
开盘价
28.28
卖价
28.24
买价
28.54
最低价
28.24
最高价
28.28
交易量
6
日变化
-0.04%
月变化
0.18%
6个月变化
2.79%
年变化
2.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%