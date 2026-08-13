ZJAN: Innovator Equity Defined Protec
今日ZJAN汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点28.24和高点28.28进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protec动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ZJAN股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protec股票今天的定价为28.24。它在28.24 - 28.28范围内交易，昨天的收盘价为28.25，交易量达到6。ZJAN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protec股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protec目前的价值为28.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.90%和USD。实时查看图表以跟踪ZJAN走势。
如何购买ZJAN股票？
您可以以28.24的当前价格购买Innovator Equity Defined Protec股票。订单通常设置在28.24或28.54附近，而6和-0.14%显示市场活动。立即关注ZJAN的实时图表更新。
如何投资ZJAN股票？
投资Innovator Equity Defined Protec需要考虑年度范围27.14 - 28.28和当前价格28.24。许多人在以28.24或28.54下订单之前，会比较0.18%和。实时查看ZJAN价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protec股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protec的最高价格是28.28。在27.14 - 28.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protec的绩效。
Innovator Equity Defined Protec股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protec（ZJAN）的最低价格为27.14。将其与当前的28.24和27.14 - 28.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZJAN股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protec历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.25和2.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.25
- 开盘价
- 28.28
- 卖价
- 28.24
- 买价
- 28.54
- 最低价
- 28.24
- 最高价
- 28.28
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 2.79%
- 年变化
- 2.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%