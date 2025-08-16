КотировкиРазделы
Валюты / ZHDG
Назад в Рынок акций США

ZHDG: ZEGA Buy and Hedge ETF

24.35 USD 0.12 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZHDG за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.19, а максимальная — 24.36.

Следите за динамикой ZEGA Buy and Hedge ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ZHDG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZHDG сегодня?

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) сегодня оценивается на уровне 24.35. Инструмент торгуется в пределах 24.19 - 24.36, вчерашнее закрытие составило 24.23, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZHDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ZEGA Buy and Hedge ETF?

ZEGA Buy and Hedge ETF в настоящее время оценивается в 24.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.01% и USD. Отслеживайте движения ZHDG на графике в реальном времени.

Как купить акции ZHDG?

Вы можете купить акции ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) по текущей цене 24.35. Ордера обычно размещаются около 24.35 или 24.65, тогда как 11 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZHDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZHDG?

Инвестирование в ZEGA Buy and Hedge ETF предполагает учет годового диапазона 20.93 - 24.36 и текущей цены 24.35. Многие сравнивают 2.96% и 9.05% перед размещением ордеров на 24.35 или 24.65. Изучайте ежедневные изменения цены ZHDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ZEGA Buy and Hedge ETF?

Самая высокая цена ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) за последний год составила 24.36. Акции заметно колебались в пределах 20.93 - 24.36, сравнение с 24.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ZEGA Buy and Hedge ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ZEGA Buy and Hedge ETF?

Самая низкая цена ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) за год составила 20.93. Сравнение с текущими 24.35 и 20.93 - 24.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZHDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZHDG?

В прошлом ZEGA Buy and Hedge ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.23 и 12.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.19 24.36
Годовой диапазон
20.93 24.36
Предыдущее закрытие
24.23
Open
24.24
Bid
24.35
Ask
24.65
Low
24.19
High
24.36
Объем
11
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
2.96%
6-месячное изменение
9.05%
Годовое изменение
12.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%