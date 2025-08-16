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ZHDG: ZEGA Buy and Hedge ETF
Курс ZHDG за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.19, а максимальная — 24.36.
Следите за динамикой ZEGA Buy and Hedge ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZHDG сегодня?
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) сегодня оценивается на уровне 24.35. Инструмент торгуется в пределах 24.19 - 24.36, вчерашнее закрытие составило 24.23, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZHDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ZEGA Buy and Hedge ETF?
ZEGA Buy and Hedge ETF в настоящее время оценивается в 24.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.01% и USD. Отслеживайте движения ZHDG на графике в реальном времени.
Как купить акции ZHDG?
Вы можете купить акции ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) по текущей цене 24.35. Ордера обычно размещаются около 24.35 или 24.65, тогда как 11 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZHDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZHDG?
Инвестирование в ZEGA Buy and Hedge ETF предполагает учет годового диапазона 20.93 - 24.36 и текущей цены 24.35. Многие сравнивают 2.96% и 9.05% перед размещением ордеров на 24.35 или 24.65. Изучайте ежедневные изменения цены ZHDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ZEGA Buy and Hedge ETF?
Самая высокая цена ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) за последний год составила 24.36. Акции заметно колебались в пределах 20.93 - 24.36, сравнение с 24.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ZEGA Buy and Hedge ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ZEGA Buy and Hedge ETF?
Самая низкая цена ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) за год составила 20.93. Сравнение с текущими 24.35 и 20.93 - 24.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZHDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZHDG?
В прошлом ZEGA Buy and Hedge ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.23 и 12.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.23
- Open
- 24.24
- Bid
- 24.35
- Ask
- 24.65
- Low
- 24.19
- High
- 24.36
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 2.96%
- 6-месячное изменение
- 9.05%
- Годовое изменение
- 12.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%