报价部分
货币 / ZHDG
回到股票

ZHDG: ZEGA Buy and Hedge ETF

24.13 USD 0.22 (0.90%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZHDG汇率已更改-0.90%。当日，交易品种以低点24.13和高点24.24进行交易。

关注ZEGA Buy and Hedge ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZHDG新闻

常见问题解答

ZHDG股票今天的价格是多少？

ZEGA Buy and Hedge ETF股票今天的定价为24.13。它在24.13 - 24.24范围内交易，昨天的收盘价为24.35，交易量达到10。ZHDG的实时价格图表显示了这些更新。

ZEGA Buy and Hedge ETF股票是否支付股息？

ZEGA Buy and Hedge ETF目前的价值为24.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.99%和USD。实时查看图表以跟踪ZHDG走势。

如何购买ZHDG股票？

您可以以24.13的当前价格购买ZEGA Buy and Hedge ETF股票。订单通常设置在24.13或24.43附近，而10和-0.37%显示市场活动。立即关注ZHDG的实时图表更新。

如何投资ZHDG股票？

投资ZEGA Buy and Hedge ETF需要考虑年度范围20.93 - 24.36和当前价格24.13。许多人在以24.13或24.43下订单之前，会比较2.03%和。实时查看ZHDG价格图表，了解每日变化。

ZEGA Buy and Hedge ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ZEGA Buy and Hedge ETF的最高价格是24.36。在20.93 - 24.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ZEGA Buy and Hedge ETF的绩效。

ZEGA Buy and Hedge ETF股票的最低价格是多少？

ZEGA Buy and Hedge ETF（ZHDG）的最低价格为20.93。将其与当前的24.13和20.93 - 24.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZHDG股票是什么时候拆分的？

ZEGA Buy and Hedge ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.35和10.99%中可见。

日范围
24.13 24.24
年范围
20.93 24.36
前一天收盘价
24.35
开盘价
24.22
卖价
24.13
买价
24.43
最低价
24.13
最高价
24.24
交易量
10
日变化
-0.90%
月变化
2.03%
6个月变化
8.06%
年变化
10.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%