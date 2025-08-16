ZHDG: ZEGA Buy and Hedge ETF
今日ZHDG汇率已更改-0.90%。当日，交易品种以低点24.13和高点24.24进行交易。
关注ZEGA Buy and Hedge ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZHDG新闻
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- Q1 2026 Dividend Check-In: Highest Quarterly Hike Percentage Since 2019
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
常见问题解答
ZHDG股票今天的价格是多少？
ZEGA Buy and Hedge ETF股票今天的定价为24.13。它在24.13 - 24.24范围内交易，昨天的收盘价为24.35，交易量达到10。ZHDG的实时价格图表显示了这些更新。
ZEGA Buy and Hedge ETF股票是否支付股息？
ZEGA Buy and Hedge ETF目前的价值为24.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.99%和USD。实时查看图表以跟踪ZHDG走势。
如何购买ZHDG股票？
您可以以24.13的当前价格购买ZEGA Buy and Hedge ETF股票。订单通常设置在24.13或24.43附近，而10和-0.37%显示市场活动。立即关注ZHDG的实时图表更新。
如何投资ZHDG股票？
投资ZEGA Buy and Hedge ETF需要考虑年度范围20.93 - 24.36和当前价格24.13。许多人在以24.13或24.43下订单之前，会比较2.03%和。实时查看ZHDG价格图表，了解每日变化。
ZEGA Buy and Hedge ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ZEGA Buy and Hedge ETF的最高价格是24.36。在20.93 - 24.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ZEGA Buy and Hedge ETF的绩效。
ZEGA Buy and Hedge ETF股票的最低价格是多少？
ZEGA Buy and Hedge ETF（ZHDG）的最低价格为20.93。将其与当前的24.13和20.93 - 24.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZHDG股票是什么时候拆分的？
ZEGA Buy and Hedge ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.35和10.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.35
- 开盘价
- 24.22
- 卖价
- 24.13
- 买价
- 24.43
- 最低价
- 24.13
- 最高价
- 24.24
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.90%
- 月变化
- 2.03%
- 6个月变化
- 8.06%
- 年变化
- 10.99%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%