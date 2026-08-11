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ZECP: Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
Курс ZECP за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.68, а максимальная — 38.78.
Следите за динамикой Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZECP сегодня?
Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) сегодня оценивается на уровне 38.68. Инструмент торгуется в пределах 38.68 - 38.78, вчерашнее закрытие составило 38.63, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZECP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?
Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF в настоящее время оценивается в 38.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.47% и USD. Отслеживайте движения ZECP на графике в реальном времени.
Как купить акции ZECP?
Вы можете купить акции Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) по текущей цене 38.68. Ордера обычно размещаются около 38.68 или 38.98, тогда как 9 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZECP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZECP?
Инвестирование в Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF предполагает учет годового диапазона 32.99 - 38.83 и текущей цены 38.68. Многие сравнивают 1.71% и 7.71% перед размещением ордеров на 38.68 или 38.98. Изучайте ежедневные изменения цены ZECP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?
Самая высокая цена Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) за последний год составила 38.83. Акции заметно колебались в пределах 32.99 - 38.83, сравнение с 38.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF?
Самая низкая цена Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) за год составила 32.99. Сравнение с текущими 38.68 и 32.99 - 38.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZECP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZECP?
В прошлом Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.63 и 8.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.63
- Open
- 38.72
- Bid
- 38.68
- Ask
- 38.98
- Low
- 38.68
- High
- 38.78
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- 7.71%
- Годовое изменение
- 8.47%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%