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ZECP: Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

38.50 USD 0.13 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZECP汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点38.50和高点38.78进行交易。

关注Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZECP股票今天的价格是多少？

Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF股票今天的定价为38.50。它在38.50 - 38.78范围内交易，昨天的收盘价为38.63，交易量达到39。ZECP的实时价格图表显示了这些更新。

Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF股票是否支付股息？

Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF目前的价值为38.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.96%和USD。实时查看图表以跟踪ZECP走势。

如何购买ZECP股票？

您可以以38.50的当前价格购买Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF股票。订单通常设置在38.50或38.80附近，而39和-0.57%显示市场活动。立即关注ZECP的实时图表更新。

如何投资ZECP股票？

投资Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF需要考虑年度范围32.99 - 38.83和当前价格38.50。许多人在以38.50或38.80下订单之前，会比较1.24%和。实时查看ZECP价格图表，了解每日变化。

Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF的最高价格是38.83。在32.99 - 38.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF的绩效。

Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF股票的最低价格是多少？

Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF（ZECP）的最低价格为32.99。将其与当前的38.50和32.99 - 38.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZECP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZECP股票是什么时候拆分的？

Zacks Trust Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.63和7.96%中可见。

日范围
38.50 38.78
年范围
32.99 38.83
前一天收盘价
38.63
开盘价
38.72
卖价
38.50
买价
38.80
最低价
38.50
最高价
38.78
交易量
39
日变化
-0.34%
月变化
1.24%
6个月变化
7.21%
年变化
7.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%