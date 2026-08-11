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ZAUG: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
Курс ZAUG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.88, а максимальная — 27.89.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZAUG сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) сегодня оценивается на уровне 27.89. Инструмент торгуется в пределах 27.88 - 27.89, вчерашнее закрытие составило 27.87, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August в настоящее время оценивается в 27.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.85% и USD. Отслеживайте движения ZAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции ZAUG?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) по текущей цене 27.89. Ордера обычно размещаются около 27.89 или 28.19, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZAUG?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August предполагает учет годового диапазона 25.81 - 27.88 и текущей цены 27.89. Многие сравнивают 0.65% и 3.89% перед размещением ордеров на 27.89 или 28.19. Изучайте ежедневные изменения цены ZAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) за последний год составила 27.88. Акции заметно колебались в пределах 25.81 - 27.88, сравнение с 27.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) за год составила 25.81. Сравнение с текущими 27.89 и 25.81 - 27.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZAUG?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.87 и 3.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.87
- Open
- 27.88
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Low
- 27.88
- High
- 27.89
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 3.89%
- Годовое изменение
- 3.85%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%