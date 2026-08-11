КотировкиРазделы
Валюты / ZAUG
Назад в Рынок акций США

ZAUG: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

27.89 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZAUG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.88, а максимальная — 27.89.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZAUG сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) сегодня оценивается на уровне 27.89. Инструмент торгуется в пределах 27.88 - 27.89, вчерашнее закрытие составило 27.87, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August в настоящее время оценивается в 27.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.85% и USD. Отслеживайте движения ZAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции ZAUG?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) по текущей цене 27.89. Ордера обычно размещаются около 27.89 или 28.19, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZAUG?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August предполагает учет годового диапазона 25.81 - 27.88 и текущей цены 27.89. Многие сравнивают 0.65% и 3.89% перед размещением ордеров на 27.89 или 28.19. Изучайте ежедневные изменения цены ZAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) за последний год составила 27.88. Акции заметно колебались в пределах 25.81 - 27.88, сравнение с 27.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) за год составила 25.81. Сравнение с текущими 27.89 и 25.81 - 27.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZAUG?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.87 и 3.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.88 27.89
Годовой диапазон
25.81 27.89
Предыдущее закрытие
27.87
Open
27.88
Bid
27.89
Ask
28.19
Low
27.88
High
27.89
Объем
2
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
0.65%
6-месячное изменение
3.89%
Годовое изменение
3.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%