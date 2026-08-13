报价部分
货币 / ZAUG
回到股票

ZAUG: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

27.87 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZAUG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点27.86和高点27.89进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZAUG股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票今天的定价为27.87。它在27.86 - 27.89范围内交易，昨天的收盘价为27.87，交易量达到122。ZAUG的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August目前的价值为27.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.78%和USD。实时查看图表以跟踪ZAUG走势。

如何购买ZAUG股票？

您可以以27.87的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票。订单通常设置在27.87或28.17附近，而122和-0.04%显示市场活动。立即关注ZAUG的实时图表更新。

如何投资ZAUG股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August需要考虑年度范围25.81 - 27.89和当前价格27.87。许多人在以27.87或28.17下订单之前，会比较0.58%和。实时查看ZAUG价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August的最高价格是27.89。在25.81 - 27.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August（ZAUG）的最低价格为25.81。将其与当前的27.87和25.81 - 27.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZAUG股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.87和3.78%中可见。

日范围
27.86 27.89
年范围
25.81 27.89
前一天收盘价
27.87
开盘价
27.88
卖价
27.87
买价
28.17
最低价
27.86
最高价
27.89
交易量
122
日变化
0.00%
月变化
0.58%
6个月变化
3.82%
年变化
3.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%