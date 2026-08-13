ZAUG股票今天的价格是多少？ Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票今天的定价为27.87。它在27.86 - 27.89范围内交易，昨天的收盘价为27.87，交易量达到122。ZAUG的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票是否支付股息？ Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August目前的价值为27.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.78%和USD。实时查看图表以跟踪ZAUG走势。

如何购买ZAUG股票？ 您可以以27.87的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票。订单通常设置在27.87或28.17附近，而122和-0.04%显示市场活动。立即关注ZAUG的实时图表更新。

如何投资ZAUG股票？ 投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August需要考虑年度范围25.81 - 27.89和当前价格27.87。许多人在以27.87或28.17下订单之前，会比较0.58%和。实时查看ZAUG价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August的最高价格是27.89。在25.81 - 27.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票的最低价格是多少？ Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August（ZAUG）的最低价格为25.81。将其与当前的27.87和25.81 - 27.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。