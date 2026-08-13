ZAUG: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
今日ZAUG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点27.86和高点27.89进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- W1
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常见问题解答
ZAUG股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票今天的定价为27.87。它在27.86 - 27.89范围内交易，昨天的收盘价为27.87，交易量达到122。ZAUG的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August目前的价值为27.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.78%和USD。实时查看图表以跟踪ZAUG走势。
如何购买ZAUG股票？
您可以以27.87的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票。订单通常设置在27.87或28.17附近，而122和-0.04%显示市场活动。立即关注ZAUG的实时图表更新。
如何投资ZAUG股票？
投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August需要考虑年度范围25.81 - 27.89和当前价格27.87。许多人在以27.87或28.17下订单之前，会比较0.58%和。实时查看ZAUG价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August的最高价格是27.89。在25.81 - 27.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August的绩效。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August（ZAUG）的最低价格为25.81。将其与当前的27.87和25.81 - 27.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZAUG股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.87和3.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.87
- 开盘价
- 27.88
- 卖价
- 27.87
- 买价
- 28.17
- 最低价
- 27.86
- 最高价
- 27.89
- 交易量
- 122
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.58%
- 6个月变化
- 3.82%
- 年变化
- 3.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%