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ZAP: Global X U.S. Electrification ETF
Курс ZAP за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.20, а максимальная — 32.53.
Следите за динамикой Global X U.S. Electrification ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZAP сегодня?
Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) сегодня оценивается на уровне 32.47. Инструмент торгуется в пределах 32.20 - 32.53, вчерашнее закрытие составило 32.17, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X U.S. Electrification ETF?
Global X U.S. Electrification ETF в настоящее время оценивается в 32.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.31% и USD. Отслеживайте движения ZAP на графике в реальном времени.
Как купить акции ZAP?
Вы можете купить акции Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) по текущей цене 32.47. Ордера обычно размещаются около 32.47 или 32.77, тогда как 13 и 0.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZAP?
Инвестирование в Global X U.S. Electrification ETF предполагает учет годового диапазона 31.10 - 35.39 и текущей цены 32.47. Многие сравнивают 0.15% и -1.87% перед размещением ордеров на 32.47 или 32.77. Изучайте ежедневные изменения цены ZAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X U.S. Electrification ETF?
Самая высокая цена Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) за последний год составила 35.39. Акции заметно колебались в пределах 31.10 - 35.39, сравнение с 32.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X U.S. Electrification ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X U.S. Electrification ETF?
Самая низкая цена Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) за год составила 31.10. Сравнение с текущими 32.47 и 31.10 - 35.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZAP?
В прошлом Global X U.S. Electrification ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.17 и 0.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.17
- Open
- 32.20
- Bid
- 32.47
- Ask
- 32.77
- Low
- 32.20
- High
- 32.53
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -1.87%
- Годовое изменение
- 0.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%