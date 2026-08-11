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ZAP: Global X U.S. Electrification ETF

32.47 USD 0.30 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZAP за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.20, а максимальная — 32.53.

Следите за динамикой Global X U.S. Electrification ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZAP сегодня?

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) сегодня оценивается на уровне 32.47. Инструмент торгуется в пределах 32.20 - 32.53, вчерашнее закрытие составило 32.17, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZAP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X U.S. Electrification ETF?

Global X U.S. Electrification ETF в настоящее время оценивается в 32.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.31% и USD. Отслеживайте движения ZAP на графике в реальном времени.

Как купить акции ZAP?

Вы можете купить акции Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) по текущей цене 32.47. Ордера обычно размещаются около 32.47 или 32.77, тогда как 13 и 0.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZAP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZAP?

Инвестирование в Global X U.S. Electrification ETF предполагает учет годового диапазона 31.10 - 35.39 и текущей цены 32.47. Многие сравнивают 0.15% и -1.87% перед размещением ордеров на 32.47 или 32.77. Изучайте ежедневные изменения цены ZAP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X U.S. Electrification ETF?

Самая высокая цена Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) за последний год составила 35.39. Акции заметно колебались в пределах 31.10 - 35.39, сравнение с 32.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X U.S. Electrification ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X U.S. Electrification ETF?

Самая низкая цена Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) за год составила 31.10. Сравнение с текущими 32.47 и 31.10 - 35.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZAP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZAP?

В прошлом Global X U.S. Electrification ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.17 и 0.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.20 32.53
Годовой диапазон
31.10 35.39
Предыдущее закрытие
32.17
Open
32.20
Bid
32.47
Ask
32.77
Low
32.20
High
32.53
Объем
13
Дневное изменение
0.93%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
-1.87%
Годовое изменение
0.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%