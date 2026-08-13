ZAP: Global X U.S. Electrification ETF
今日ZAP汇率已更改1.34%。当日，交易品种以低点32.20和高点32.61进行交易。
关注Global X U.S. Electrification ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
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常见问题解答
ZAP股票今天的价格是多少？
Global X U.S. Electrification ETF股票今天的定价为32.60。它在32.20 - 32.61范围内交易，昨天的收盘价为32.17，交易量达到128。ZAP的实时价格图表显示了这些更新。
Global X U.S. Electrification ETF股票是否支付股息？
Global X U.S. Electrification ETF目前的价值为32.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.71%和USD。实时查看图表以跟踪ZAP走势。
如何购买ZAP股票？
您可以以32.60的当前价格购买Global X U.S. Electrification ETF股票。订单通常设置在32.60或32.90附近，而128和1.24%显示市场活动。立即关注ZAP的实时图表更新。
如何投资ZAP股票？
投资Global X U.S. Electrification ETF需要考虑年度范围31.10 - 35.39和当前价格32.60。许多人在以32.60或32.90下订单之前，会比较0.56%和。实时查看ZAP价格图表，了解每日变化。
Global X U.S. Electrification ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X U.S. Electrification ETF的最高价格是35.39。在31.10 - 35.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X U.S. Electrification ETF的绩效。
Global X U.S. Electrification ETF股票的最低价格是多少？
Global X U.S. Electrification ETF（ZAP）的最低价格为31.10。将其与当前的32.60和31.10 - 35.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZAP股票是什么时候拆分的？
Global X U.S. Electrification ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.17和0.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.17
- 开盘价
- 32.20
- 卖价
- 32.60
- 买价
- 32.90
- 最低价
- 32.20
- 最高价
- 32.61
- 交易量
- 128
- 日变化
- 1.34%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- -1.48%
- 年变化
- 0.71%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%