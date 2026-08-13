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ZAP: Global X U.S. Electrification ETF

32.60 USD 0.43 (1.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZAP汇率已更改1.34%。当日，交易品种以低点32.20和高点32.61进行交易。

关注Global X U.S. Electrification ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZAP股票今天的价格是多少？

Global X U.S. Electrification ETF股票今天的定价为32.60。它在32.20 - 32.61范围内交易，昨天的收盘价为32.17，交易量达到128。ZAP的实时价格图表显示了这些更新。

Global X U.S. Electrification ETF股票是否支付股息？

Global X U.S. Electrification ETF目前的价值为32.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.71%和USD。实时查看图表以跟踪ZAP走势。

如何购买ZAP股票？

您可以以32.60的当前价格购买Global X U.S. Electrification ETF股票。订单通常设置在32.60或32.90附近，而128和1.24%显示市场活动。立即关注ZAP的实时图表更新。

如何投资ZAP股票？

投资Global X U.S. Electrification ETF需要考虑年度范围31.10 - 35.39和当前价格32.60。许多人在以32.60或32.90下订单之前，会比较0.56%和。实时查看ZAP价格图表，了解每日变化。

Global X U.S. Electrification ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X U.S. Electrification ETF的最高价格是35.39。在31.10 - 35.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X U.S. Electrification ETF的绩效。

Global X U.S. Electrification ETF股票的最低价格是多少？

Global X U.S. Electrification ETF（ZAP）的最低价格为31.10。将其与当前的32.60和31.10 - 35.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZAP股票是什么时候拆分的？

Global X U.S. Electrification ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.17和0.71%中可见。

日范围
32.20 32.61
年范围
31.10 35.39
前一天收盘价
32.17
开盘价
32.20
卖价
32.60
买价
32.90
最低价
32.20
最高价
32.61
交易量
128
日变化
1.34%
月变化
0.56%
6个月变化
-1.48%
年变化
0.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%