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YXI: ProShares Short FTSE China 50

21.24 USD 0.10 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YXI за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.22, а максимальная — 21.35.

Следите за динамикой ProShares Short FTSE China 50. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YXI сегодня?

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) сегодня оценивается на уровне 21.24. Инструмент торгуется в пределах 21.22 - 21.35, вчерашнее закрытие составило 21.34, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short FTSE China 50?

ProShares Short FTSE China 50 в настоящее время оценивается в 21.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.42% и USD. Отслеживайте движения YXI на графике в реальном времени.

Как купить акции YXI?

Вы можете купить акции ProShares Short FTSE China 50 (YXI) по текущей цене 21.24. Ордера обычно размещаются около 21.24 или 21.54, тогда как 4 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YXI?

Инвестирование в ProShares Short FTSE China 50 предполагает учет годового диапазона 20.01 - 24.57 и текущей цены 21.24. Многие сравнивают -0.42% и -0.84% перед размещением ордеров на 21.24 или 21.54. Изучайте ежедневные изменения цены YXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short FTSE China 50?

Самая высокая цена ProShares Short FTSE China 50 (YXI) за последний год составила 24.57. Акции заметно колебались в пределах 20.01 - 24.57, сравнение с 21.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short FTSE China 50 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short FTSE China 50?

Самая низкая цена ProShares Short FTSE China 50 (YXI) за год составила 20.01. Сравнение с текущими 21.24 и 20.01 - 24.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YXI?

В прошлом ProShares Short FTSE China 50 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.34 и 4.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.22 21.35
Годовой диапазон
20.01 24.57
Предыдущее закрытие
21.34
Open
21.35
Bid
21.24
Ask
21.54
Low
21.22
High
21.35
Объем
4
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
-0.42%
6-месячное изменение
-0.84%
Годовое изменение
4.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%