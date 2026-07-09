YXI股票今天的价格是多少？ 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票今天的定价为21.88。它在21.66 - 21.88范围内交易，昨天的收盘价为21.24，交易量达到5。YXI的实时价格图表显示了这些更新。

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票是否支付股息？ 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空目前的价值为21.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.57%和USD。实时查看图表以跟踪YXI走势。

如何购买YXI股票？ 您可以以21.88的当前价格购买中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票。订单通常设置在21.88或22.18附近，而5和1.02%显示市场活动。立即关注YXI的实时图表更新。

如何投资YXI股票？ 投资中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空需要考虑年度范围20.01 - 24.57和当前价格21.88。许多人在以21.88或22.18下订单之前，会比较2.58%和。实时查看YXI价格图表，了解每日变化。

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空的最高价格是24.57。在20.01 - 24.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空的绩效。

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票的最低价格是多少？ 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空（YXI）的最低价格为20.01。将其与当前的21.88和20.01 - 24.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。