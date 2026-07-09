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YXI: 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

21.88 USD 0.64 (3.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YXI汇率已更改3.01%。当日，交易品种以低点21.66和高点21.88进行交易。

关注中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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YXI新闻

常见问题解答

YXI股票今天的价格是多少？

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票今天的定价为21.88。它在21.66 - 21.88范围内交易，昨天的收盘价为21.24，交易量达到5。YXI的实时价格图表显示了这些更新。

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票是否支付股息？

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空目前的价值为21.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.57%和USD。实时查看图表以跟踪YXI走势。

如何购买YXI股票？

您可以以21.88的当前价格购买中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票。订单通常设置在21.88或22.18附近，而5和1.02%显示市场活动。立即关注YXI的实时图表更新。

如何投资YXI股票？

投资中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空需要考虑年度范围20.01 - 24.57和当前价格21.88。许多人在以21.88或22.18下订单之前，会比较2.58%和。实时查看YXI价格图表，了解每日变化。

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空的最高价格是24.57。在20.01 - 24.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空的绩效。

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空股票的最低价格是多少？

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空（YXI）的最低价格为20.01。将其与当前的21.88和20.01 - 24.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YXI股票是什么时候拆分的？

中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.24和7.57%中可见。

日范围
21.66 21.88
年范围
20.01 24.57
前一天收盘价
21.24
开盘价
21.66
卖价
21.88
买价
22.18
最低价
21.66
最高价
21.88
交易量
5
日变化
3.01%
月变化
2.58%
6个月变化
2.15%
年变化
7.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%