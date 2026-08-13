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YQQQ: YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF

9.79 USD 0.05 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YQQQ за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.75, а максимальная — 9.82.

Следите за динамикой YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YQQQ сегодня?

YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) сегодня оценивается на уровне 9.79. Инструмент торгуется в пределах 9.75 - 9.82, вчерашнее закрытие составило 9.74, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YQQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF?

YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF в настоящее время оценивается в 9.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.59% и USD. Отслеживайте движения YQQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции YQQQ?

Вы можете купить акции YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) по текущей цене 9.79. Ордера обычно размещаются около 9.79 или 10.09, тогда как 52 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YQQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YQQQ?

Инвестирование в YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 9.66 - 13.55 и текущей цены 9.79. Многие сравнивают -3.74% и -21.37% перед размещением ордеров на 9.79 или 10.09. Изучайте ежедневные изменения цены YQQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF?

Самая высокая цена YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) за последний год составила 13.55. Акции заметно колебались в пределах 9.66 - 13.55, сравнение с 9.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF?

Самая низкая цена YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) за год составила 9.66. Сравнение с текущими 9.79 и 9.66 - 13.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YQQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YQQQ?

В прошлом YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.74 и -27.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.75 9.82
Годовой диапазон
9.66 13.55
Предыдущее закрытие
9.74
Open
9.75
Bid
9.79
Ask
10.09
Low
9.75
High
9.82
Объем
52
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
-3.74%
6-месячное изменение
-21.37%
Годовое изменение
-27.59%
13 августа, четверг
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
0.0%
Прог.
0.5%
Пред.
-0.1%
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
0.2%
Прог.
0.2%
Пред.
0.4%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
209 тыс
Прог.
213 тыс
Пред.
200 тыс
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.777 млн
Прог.
1.777 млн
Пред.
1.799 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
5.058%