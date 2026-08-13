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YQQQ: YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF

9.79 USD 0.05 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YQQQ汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点9.75和高点9.82进行交易。

关注YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YQQQ股票今天的价格是多少？

YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票今天的定价为9.79。它在9.75 - 9.82范围内交易，昨天的收盘价为9.74，交易量达到52。YQQQ的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF目前的价值为9.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.59%和USD。实时查看图表以跟踪YQQQ走势。

如何购买YQQQ股票？

您可以以9.79的当前价格购买YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在9.79或10.09附近，而52和0.41%显示市场活动。立即关注YQQQ的实时图表更新。

如何投资YQQQ股票？

投资YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围9.66 - 13.55和当前价格9.79。许多人在以9.79或10.09下订单之前，会比较-3.74%和。实时查看YQQQ价格图表，了解每日变化。

YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF的最高价格是13.55。在9.66 - 13.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF（YQQQ）的最低价格为9.66。将其与当前的9.79和9.66 - 13.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YQQQ股票是什么时候拆分的？

YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.74和-27.59%中可见。

日范围
9.75 9.82
年范围
9.66 13.55
前一天收盘价
9.74
开盘价
9.75
卖价
9.79
买价
10.09
最低价
9.75
最高价
9.82
交易量
52
日变化
0.51%
月变化
-3.74%
6个月变化
-21.37%
年变化
-27.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%