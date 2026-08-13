YQQQ: YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF
今日YQQQ汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点9.75和高点9.82进行交易。
关注YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YQQQ股票今天的价格是多少？
YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票今天的定价为9.79。它在9.75 - 9.82范围内交易，昨天的收盘价为9.74，交易量达到52。YQQQ的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF目前的价值为9.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.59%和USD。实时查看图表以跟踪YQQQ走势。
如何购买YQQQ股票？
您可以以9.79的当前价格购买YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在9.79或10.09附近，而52和0.41%显示市场活动。立即关注YQQQ的实时图表更新。
如何投资YQQQ股票？
投资YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围9.66 - 13.55和当前价格9.79。许多人在以9.79或10.09下订单之前，会比较-3.74%和。实时查看YQQQ价格图表，了解每日变化。
YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF的最高价格是13.55。在9.66 - 13.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF（YQQQ）的最低价格为9.66。将其与当前的9.79和9.66 - 13.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YQQQ股票是什么时候拆分的？
YieldMaxTM Short N100 Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.74和-27.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.74
- 开盘价
- 9.75
- 卖价
- 9.79
- 买价
- 10.09
- 最低价
- 9.75
- 最高价
- 9.82
- 交易量
- 52
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- -3.74%
- 6个月变化
- -21.37%
- 年变化
- -27.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%