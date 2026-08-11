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YOUL: Youlife Group Inc.

0.40 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YOUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.40, а максимальная — 0.40.

Следите за динамикой Youlife Group Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YOUL сегодня?

Youlife Group Inc. (YOUL) сегодня оценивается на уровне 0.40. Инструмент торгуется в пределах 0.40 - 0.40, вчерашнее закрытие составило 0.40, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YOUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Youlife Group Inc.?

Youlife Group Inc. в настоящее время оценивается в 0.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.33% и USD. Отслеживайте движения YOUL на графике в реальном времени.

Как купить акции YOUL?

Вы можете купить акции Youlife Group Inc. (YOUL) по текущей цене 0.40. Ордера обычно размещаются около 0.40 или 0.70, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YOUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YOUL?

Инвестирование в Youlife Group Inc. предполагает учет годового диапазона 0.29 - 4.40 и текущей цены 0.40. Многие сравнивают -4.76% и -63.30% перед размещением ордеров на 0.40 или 0.70. Изучайте ежедневные изменения цены YOUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Youlife Group Inc.?

Самая высокая цена Youlife Group Inc. (YOUL) за последний год составила 4.40. Акции заметно колебались в пределах 0.29 - 4.40, сравнение с 0.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Youlife Group Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Youlife Group Inc.?

Самая низкая цена Youlife Group Inc. (YOUL) за год составила 0.29. Сравнение с текущими 0.40 и 0.29 - 4.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YOUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YOUL?

В прошлом Youlife Group Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.40 и -73.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.40 0.40
Годовой диапазон
0.29 4.40
Предыдущее закрытие
0.40
Open
0.40
Bid
0.40
Ask
0.70
Low
0.40
High
0.40
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-4.76%
6-месячное изменение
-63.30%
Годовое изменение
-73.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%