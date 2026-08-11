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YOUL: Youlife Group Inc.
Курс YOUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.40, а максимальная — 0.40.
Следите за динамикой Youlife Group Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YOUL сегодня?
Youlife Group Inc. (YOUL) сегодня оценивается на уровне 0.40. Инструмент торгуется в пределах 0.40 - 0.40, вчерашнее закрытие составило 0.40, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YOUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Youlife Group Inc.?
Youlife Group Inc. в настоящее время оценивается в 0.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.33% и USD. Отслеживайте движения YOUL на графике в реальном времени.
Как купить акции YOUL?
Вы можете купить акции Youlife Group Inc. (YOUL) по текущей цене 0.40. Ордера обычно размещаются около 0.40 или 0.70, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YOUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YOUL?
Инвестирование в Youlife Group Inc. предполагает учет годового диапазона 0.29 - 4.40 и текущей цены 0.40. Многие сравнивают -4.76% и -63.30% перед размещением ордеров на 0.40 или 0.70. Изучайте ежедневные изменения цены YOUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Youlife Group Inc.?
Самая высокая цена Youlife Group Inc. (YOUL) за последний год составила 4.40. Акции заметно колебались в пределах 0.29 - 4.40, сравнение с 0.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Youlife Group Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Youlife Group Inc.?
Самая низкая цена Youlife Group Inc. (YOUL) за год составила 0.29. Сравнение с текущими 0.40 и 0.29 - 4.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YOUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YOUL?
В прошлом Youlife Group Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.40 и -73.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.40
- Open
- 0.40
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Low
- 0.40
- High
- 0.40
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -4.76%
- 6-месячное изменение
- -63.30%
- Годовое изменение
- -73.33%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%