YOUL: 优蓝
今日YOUL汇率已更改10.00%。当日，交易品种以低点0.40和高点0.45进行交易。
关注优蓝动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YOUL股票今天的价格是多少？
优蓝股票今天的定价为0.44。它在0.40 - 0.45范围内交易，昨天的收盘价为0.40，交易量达到64。YOUL的实时价格图表显示了这些更新。
优蓝股票是否支付股息？
优蓝目前的价值为0.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.67%和USD。实时查看图表以跟踪YOUL走势。
如何购买YOUL股票？
您可以以0.44的当前价格购买优蓝股票。订单通常设置在0.44或0.74附近，而64和10.00%显示市场活动。立即关注YOUL的实时图表更新。
如何投资YOUL股票？
投资优蓝需要考虑年度范围0.29 - 4.40和当前价格0.44。许多人在以0.44或0.74下订单之前，会比较4.76%和。实时查看YOUL价格图表，了解每日变化。
优蓝股票的最高价格是多少？
在过去一年中，优蓝的最高价格是4.40。在0.29 - 4.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪优蓝的绩效。
优蓝股票的最低价格是多少？
优蓝（YOUL）的最低价格为0.29。将其与当前的0.44和0.29 - 4.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YOUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YOUL股票是什么时候拆分的？
优蓝历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.40和-70.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.40
- 开盘价
- 0.40
- 卖价
- 0.44
- 买价
- 0.74
- 最低价
- 0.40
- 最高价
- 0.45
- 交易量
- 64
- 日变化
- 10.00%
- 月变化
- 4.76%
- 6个月变化
- -59.63%
- 年变化
- -70.67%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%