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YOUL: 优蓝

0.44 USD 0.04 (10.00%)
版块: 消费防御 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YOUL汇率已更改10.00%。当日，交易品种以低点0.40和高点0.45进行交易。

关注优蓝动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YOUL股票今天的价格是多少？

优蓝股票今天的定价为0.44。它在0.40 - 0.45范围内交易，昨天的收盘价为0.40，交易量达到64。YOUL的实时价格图表显示了这些更新。

优蓝股票是否支付股息？

优蓝目前的价值为0.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.67%和USD。实时查看图表以跟踪YOUL走势。

如何购买YOUL股票？

您可以以0.44的当前价格购买优蓝股票。订单通常设置在0.44或0.74附近，而64和10.00%显示市场活动。立即关注YOUL的实时图表更新。

如何投资YOUL股票？

投资优蓝需要考虑年度范围0.29 - 4.40和当前价格0.44。许多人在以0.44或0.74下订单之前，会比较4.76%和。实时查看YOUL价格图表，了解每日变化。

优蓝股票的最高价格是多少？

在过去一年中，优蓝的最高价格是4.40。在0.29 - 4.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪优蓝的绩效。

优蓝股票的最低价格是多少？

优蓝（YOUL）的最低价格为0.29。将其与当前的0.44和0.29 - 4.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YOUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YOUL股票是什么时候拆分的？

优蓝历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.40和-70.67%中可见。

日范围
0.40 0.45
年范围
0.29 4.40
前一天收盘价
0.40
开盘价
0.40
卖价
0.44
买价
0.74
最低价
0.40
最高价
0.45
交易量
64
日变化
10.00%
月变化
4.76%
6个月变化
-59.63%
年变化
-70.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%