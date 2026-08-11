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YNOT: Horizon Digital Frontier ETF

32.84 USD 0.17 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YNOT за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.71, а максимальная — 32.86.

Следите за динамикой Horizon Digital Frontier ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YNOT сегодня?

Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) сегодня оценивается на уровне 32.84. Инструмент торгуется в пределах 32.71 - 32.86, вчерашнее закрытие составило 32.67, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YNOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Digital Frontier ETF?

Horizon Digital Frontier ETF в настоящее время оценивается в 32.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.87% и USD. Отслеживайте движения YNOT на графике в реальном времени.

Как купить акции YNOT?

Вы можете купить акции Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) по текущей цене 32.84. Ордера обычно размещаются около 32.84 или 33.14, тогда как 10 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YNOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YNOT?

Инвестирование в Horizon Digital Frontier ETF предполагает учет годового диапазона 25.19 - 35.02 и текущей цены 32.84. Многие сравнивают 6.83% и 16.66% перед размещением ордеров на 32.84 или 33.14. Изучайте ежедневные изменения цены YNOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Digital Frontier ETF?

Самая высокая цена Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) за последний год составила 35.02. Акции заметно колебались в пределах 25.19 - 35.02, сравнение с 32.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Digital Frontier ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Digital Frontier ETF?

Самая низкая цена Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) за год составила 25.19. Сравнение с текущими 32.84 и 25.19 - 35.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YNOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YNOT?

В прошлом Horizon Digital Frontier ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.67 и 26.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.71 32.86
Годовой диапазон
25.19 35.02
Предыдущее закрытие
32.67
Open
32.71
Bid
32.84
Ask
33.14
Low
32.71
High
32.86
Объем
10
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
6.83%
6-месячное изменение
16.66%
Годовое изменение
26.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%