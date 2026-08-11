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YNOT: Horizon Digital Frontier ETF
Курс YNOT за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.71, а максимальная — 32.86.
Следите за динамикой Horizon Digital Frontier ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YNOT сегодня?
Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) сегодня оценивается на уровне 32.84. Инструмент торгуется в пределах 32.71 - 32.86, вчерашнее закрытие составило 32.67, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YNOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Digital Frontier ETF?
Horizon Digital Frontier ETF в настоящее время оценивается в 32.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.87% и USD. Отслеживайте движения YNOT на графике в реальном времени.
Как купить акции YNOT?
Вы можете купить акции Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) по текущей цене 32.84. Ордера обычно размещаются около 32.84 или 33.14, тогда как 10 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YNOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YNOT?
Инвестирование в Horizon Digital Frontier ETF предполагает учет годового диапазона 25.19 - 35.02 и текущей цены 32.84. Многие сравнивают 6.83% и 16.66% перед размещением ордеров на 32.84 или 33.14. Изучайте ежедневные изменения цены YNOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Digital Frontier ETF?
Самая высокая цена Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) за последний год составила 35.02. Акции заметно колебались в пределах 25.19 - 35.02, сравнение с 32.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Digital Frontier ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Digital Frontier ETF?
Самая низкая цена Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) за год составила 25.19. Сравнение с текущими 32.84 и 25.19 - 35.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YNOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YNOT?
В прошлом Horizon Digital Frontier ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.67 и 26.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.67
- Open
- 32.71
- Bid
- 32.84
- Ask
- 33.14
- Low
- 32.71
- High
- 32.86
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 6.83%
- 6-месячное изменение
- 16.66%
- Годовое изменение
- 26.87%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%