Курс YNOT за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.71, а максимальная — 32.86.

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