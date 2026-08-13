YNOT: Horizon Digital Frontier ETF
今日YNOT汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点32.51和高点32.86进行交易。
关注Horizon Digital Frontier ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YNOT股票今天的价格是多少？
Horizon Digital Frontier ETF股票今天的定价为32.56。它在32.51 - 32.86范围内交易，昨天的收盘价为32.67，交易量达到37。YNOT的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon Digital Frontier ETF股票是否支付股息？
Horizon Digital Frontier ETF目前的价值为32.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.79%和USD。实时查看图表以跟踪YNOT走势。
如何购买YNOT股票？
您可以以32.56的当前价格购买Horizon Digital Frontier ETF股票。订单通常设置在32.56或32.86附近，而37和-0.46%显示市场活动。立即关注YNOT的实时图表更新。
如何投资YNOT股票？
投资Horizon Digital Frontier ETF需要考虑年度范围25.19 - 35.02和当前价格32.56。许多人在以32.56或32.86下订单之前，会比较5.92%和。实时查看YNOT价格图表，了解每日变化。
Horizon Digital Frontier ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Digital Frontier ETF的最高价格是35.02。在25.19 - 35.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Digital Frontier ETF的绩效。
Horizon Digital Frontier ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Digital Frontier ETF（YNOT）的最低价格为25.19。将其与当前的32.56和25.19 - 35.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YNOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YNOT股票是什么时候拆分的？
Horizon Digital Frontier ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.67和25.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.67
- 开盘价
- 32.71
- 卖价
- 32.56
- 买价
- 32.86
- 最低价
- 32.51
- 最高价
- 32.86
- 交易量
- 37
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 5.92%
- 6个月变化
- 15.67%
- 年变化
- 25.79%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%