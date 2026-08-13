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YNOT: Horizon Digital Frontier ETF

32.56 USD 0.11 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YNOT汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点32.51和高点32.86进行交易。

关注Horizon Digital Frontier ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YNOT股票今天的价格是多少？

Horizon Digital Frontier ETF股票今天的定价为32.56。它在32.51 - 32.86范围内交易，昨天的收盘价为32.67，交易量达到37。YNOT的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Digital Frontier ETF股票是否支付股息？

Horizon Digital Frontier ETF目前的价值为32.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.79%和USD。实时查看图表以跟踪YNOT走势。

如何购买YNOT股票？

您可以以32.56的当前价格购买Horizon Digital Frontier ETF股票。订单通常设置在32.56或32.86附近，而37和-0.46%显示市场活动。立即关注YNOT的实时图表更新。

如何投资YNOT股票？

投资Horizon Digital Frontier ETF需要考虑年度范围25.19 - 35.02和当前价格32.56。许多人在以32.56或32.86下订单之前，会比较5.92%和。实时查看YNOT价格图表，了解每日变化。

Horizon Digital Frontier ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Digital Frontier ETF的最高价格是35.02。在25.19 - 35.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Digital Frontier ETF的绩效。

Horizon Digital Frontier ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Digital Frontier ETF（YNOT）的最低价格为25.19。将其与当前的32.56和25.19 - 35.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YNOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YNOT股票是什么时候拆分的？

Horizon Digital Frontier ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.67和25.79%中可见。

日范围
32.51 32.86
年范围
25.19 35.02
前一天收盘价
32.67
开盘价
32.71
卖价
32.56
买价
32.86
最低价
32.51
最高价
32.86
交易量
37
日变化
-0.34%
月变化
5.92%
6个月变化
15.67%
年变化
25.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%