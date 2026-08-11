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YMT: Yimutian Inc.

0.22 USD 0.08 (26.67%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YMT за сегодня изменился на -26.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.21, а максимальная — 0.24.

Следите за динамикой Yimutian Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YMT сегодня?

Yimutian Inc. (YMT) сегодня оценивается на уровне 0.22. Инструмент торгуется в пределах 0.21 - 0.24, вчерашнее закрытие составило 0.30, а торговый объем достиг 294. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YMT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Yimutian Inc.?

Yimutian Inc. в настоящее время оценивается в 0.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.64% и USD. Отслеживайте движения YMT на графике в реальном времени.

Как купить акции YMT?

Вы можете купить акции Yimutian Inc. (YMT) по текущей цене 0.22. Ордера обычно размещаются около 0.22 или 0.52, тогда как 294 и -8.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YMT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YMT?

Инвестирование в Yimutian Inc. предполагает учет годового диапазона 0.12 - 2.85 и текущей цены 0.22. Многие сравнивают -33.33% и -60.25% перед размещением ордеров на 0.22 или 0.52. Изучайте ежедневные изменения цены YMT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Yimutian Inc.?

Самая высокая цена Yimutian Inc. (YMT) за последний год составила 2.85. Акции заметно колебались в пределах 0.12 - 2.85, сравнение с 0.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Yimutian Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Yimutian Inc.?

Самая низкая цена Yimutian Inc. (YMT) за год составила 0.12. Сравнение с текущими 0.22 и 0.12 - 2.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YMT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YMT?

В прошлом Yimutian Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.30 и -90.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.21 0.24
Годовой диапазон
0.12 2.85
Предыдущее закрытие
0.30
Open
0.24
Bid
0.22
Ask
0.52
Low
0.21
High
0.24
Объем
294
Дневное изменение
-26.67%
Месячное изменение
-33.33%
6-месячное изменение
-60.25%
Годовое изменение
-90.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%