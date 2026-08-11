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YMT: Yimutian Inc.
Курс YMT за сегодня изменился на -26.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.21, а максимальная — 0.24.
Следите за динамикой Yimutian Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YMT сегодня?
Yimutian Inc. (YMT) сегодня оценивается на уровне 0.22. Инструмент торгуется в пределах 0.21 - 0.24, вчерашнее закрытие составило 0.30, а торговый объем достиг 294. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YMT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Yimutian Inc.?
Yimutian Inc. в настоящее время оценивается в 0.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.64% и USD. Отслеживайте движения YMT на графике в реальном времени.
Как купить акции YMT?
Вы можете купить акции Yimutian Inc. (YMT) по текущей цене 0.22. Ордера обычно размещаются около 0.22 или 0.52, тогда как 294 и -8.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YMT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YMT?
Инвестирование в Yimutian Inc. предполагает учет годового диапазона 0.12 - 2.85 и текущей цены 0.22. Многие сравнивают -33.33% и -60.25% перед размещением ордеров на 0.22 или 0.52. Изучайте ежедневные изменения цены YMT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Yimutian Inc.?
Самая высокая цена Yimutian Inc. (YMT) за последний год составила 2.85. Акции заметно колебались в пределах 0.12 - 2.85, сравнение с 0.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Yimutian Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Yimutian Inc.?
Самая низкая цена Yimutian Inc. (YMT) за год составила 0.12. Сравнение с текущими 0.22 и 0.12 - 2.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YMT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YMT?
В прошлом Yimutian Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.30 и -90.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.30
- Open
- 0.24
- Bid
- 0.22
- Ask
- 0.52
- Low
- 0.21
- High
- 0.24
- Объем
- 294
- Дневное изменение
- -26.67%
- Месячное изменение
- -33.33%
- 6-месячное изменение
- -60.25%
- Годовое изменение
- -90.64%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%