YMT股票今天的价格是多少？ 一亩田股票今天的定价为0.22。它在0.21 - 0.24范围内交易，昨天的收盘价为0.30，交易量达到1054。YMT的实时价格图表显示了这些更新。

一亩田股票是否支付股息？ 一亩田目前的价值为0.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.64%和USD。实时查看图表以跟踪YMT走势。

如何购买YMT股票？ 您可以以0.22的当前价格购买一亩田股票。订单通常设置在0.22或0.52附近，而1054和-8.33%显示市场活动。立即关注YMT的实时图表更新。

如何投资YMT股票？ 投资一亩田需要考虑年度范围0.12 - 2.85和当前价格0.22。许多人在以0.22或0.52下订单之前，会比较-33.33%和。实时查看YMT价格图表，了解每日变化。

一亩田股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，一亩田的最高价格是2.85。在0.12 - 2.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪一亩田的绩效。

一亩田股票的最低价格是多少？ 一亩田（YMT）的最低价格为0.12。将其与当前的0.22和0.12 - 2.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。