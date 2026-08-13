YMT: 一亩田
今日YMT汇率已更改-26.67%。当日，交易品种以低点0.21和高点0.24进行交易。
关注一亩田动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YMT股票今天的价格是多少？
一亩田股票今天的定价为0.22。它在0.21 - 0.24范围内交易，昨天的收盘价为0.30，交易量达到1054。YMT的实时价格图表显示了这些更新。
一亩田股票是否支付股息？
一亩田目前的价值为0.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.64%和USD。实时查看图表以跟踪YMT走势。
如何购买YMT股票？
您可以以0.22的当前价格购买一亩田股票。订单通常设置在0.22或0.52附近，而1054和-8.33%显示市场活动。立即关注YMT的实时图表更新。
如何投资YMT股票？
投资一亩田需要考虑年度范围0.12 - 2.85和当前价格0.22。许多人在以0.22或0.52下订单之前，会比较-33.33%和。实时查看YMT价格图表，了解每日变化。
一亩田股票的最高价格是多少？
在过去一年中，一亩田的最高价格是2.85。在0.12 - 2.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪一亩田的绩效。
一亩田股票的最低价格是多少？
一亩田（YMT）的最低价格为0.12。将其与当前的0.22和0.12 - 2.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YMT股票是什么时候拆分的？
一亩田历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.30和-90.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.30
- 开盘价
- 0.24
- 卖价
- 0.22
- 买价
- 0.52
- 最低价
- 0.21
- 最高价
- 0.24
- 交易量
- 1.054 K
- 日变化
- -26.67%
- 月变化
- -33.33%
- 6个月变化
- -60.25%
- 年变化
- -90.64%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%