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YMT: 一亩田

0.22 USD 0.08 (26.67%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YMT汇率已更改-26.67%。当日，交易品种以低点0.21和高点0.24进行交易。

关注一亩田动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YMT股票今天的价格是多少？

一亩田股票今天的定价为0.22。它在0.21 - 0.24范围内交易，昨天的收盘价为0.30，交易量达到1054。YMT的实时价格图表显示了这些更新。

一亩田股票是否支付股息？

一亩田目前的价值为0.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.64%和USD。实时查看图表以跟踪YMT走势。

如何购买YMT股票？

您可以以0.22的当前价格购买一亩田股票。订单通常设置在0.22或0.52附近，而1054和-8.33%显示市场活动。立即关注YMT的实时图表更新。

如何投资YMT股票？

投资一亩田需要考虑年度范围0.12 - 2.85和当前价格0.22。许多人在以0.22或0.52下订单之前，会比较-33.33%和。实时查看YMT价格图表，了解每日变化。

一亩田股票的最高价格是多少？

在过去一年中，一亩田的最高价格是2.85。在0.12 - 2.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪一亩田的绩效。

一亩田股票的最低价格是多少？

一亩田（YMT）的最低价格为0.12。将其与当前的0.22和0.12 - 2.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YMT股票是什么时候拆分的？

一亩田历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.30和-90.64%中可见。

日范围
0.21 0.24
年范围
0.12 2.85
前一天收盘价
0.30
开盘价
0.24
卖价
0.22
买价
0.52
最低价
0.21
最高价
0.24
交易量
1.054 K
日变化
-26.67%
月变化
-33.33%
6个月变化
-60.25%
年变化
-90.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%