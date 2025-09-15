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YMAX: Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

7.73 USD 0.01 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YMAX за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.70, а максимальная — 7.73.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YMAX сегодня?

Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) сегодня оценивается на уровне 7.73. Инструмент торгуется в пределах 7.70 - 7.73, вчерашнее закрытие составило 7.72, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YMAX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs?

Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs в настоящее время оценивается в 7.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.87% и USD. Отслеживайте движения YMAX на графике в реальном времени.

Как купить акции YMAX?

Вы можете купить акции Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) по текущей цене 7.73. Ордера обычно размещаются около 7.73 или 8.03, тогда как 54 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YMAX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YMAX?

Инвестирование в Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs предполагает учет годового диапазона 7.25 - 8.83 и текущей цены 7.73. Многие сравнивают 4.60% и -8.41% перед размещением ордеров на 7.73 или 8.03. Изучайте ежедневные изменения цены YMAX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs?

Самая высокая цена Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) за последний год составила 8.83. Акции заметно колебались в пределах 7.25 - 8.83, сравнение с 7.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs?

Самая низкая цена Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) за год составила 7.25. Сравнение с текущими 7.73 и 7.25 - 8.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YMAX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YMAX?

В прошлом Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.72 и -7.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.70 7.73
Годовой диапазон
7.25 8.83
Предыдущее закрытие
7.72
Open
7.73
Bid
7.73
Ask
8.03
Low
7.70
High
7.73
Объем
54
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
4.60%
6-месячное изменение
-8.41%
Годовое изменение
-7.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%