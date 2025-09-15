YMAX: Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
今日YMAX汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点7.69和高点7.75进行交易。
关注Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
YMAX股票今天的价格是多少？
Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票今天的定价为7.71。它在7.69 - 7.75范围内交易，昨天的收盘价为7.72，交易量达到505。YMAX的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票是否支付股息？
Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs目前的价值为7.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.10%和USD。实时查看图表以跟踪YMAX走势。
如何购买YMAX股票？
您可以以7.71的当前价格购买Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票。订单通常设置在7.71或8.01附近，而505和-0.26%显示市场活动。立即关注YMAX的实时图表更新。
如何投资YMAX股票？
投资Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs需要考虑年度范围7.25 - 8.83和当前价格7.71。许多人在以7.71或8.01下订单之前，会比较4.33%和。实时查看YMAX价格图表，了解每日变化。
Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs的最高价格是8.83。在7.25 - 8.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs的绩效。
Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票的最低价格是多少？
Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs（YMAX）的最低价格为7.25。将其与当前的7.71和7.25 - 8.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YMAX股票是什么时候拆分的？
Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.72和-8.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.72
- 开盘价
- 7.73
- 卖价
- 7.71
- 买价
- 8.01
- 最低价
- 7.69
- 最高价
- 7.75
- 交易量
- 505
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 4.33%
- 6个月变化
- -8.65%
- 年变化
- -8.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%