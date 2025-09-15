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YMAX: Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

7.71 USD 0.01 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YMAX汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点7.69和高点7.75进行交易。

关注Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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YMAX新闻

常见问题解答

YMAX股票今天的价格是多少？

Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票今天的定价为7.71。它在7.69 - 7.75范围内交易，昨天的收盘价为7.72，交易量达到505。YMAX的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票是否支付股息？

Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs目前的价值为7.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.10%和USD。实时查看图表以跟踪YMAX走势。

如何购买YMAX股票？

您可以以7.71的当前价格购买Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票。订单通常设置在7.71或8.01附近，而505和-0.26%显示市场活动。立即关注YMAX的实时图表更新。

如何投资YMAX股票？

投资Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs需要考虑年度范围7.25 - 8.83和当前价格7.71。许多人在以7.71或8.01下订单之前，会比较4.33%和。实时查看YMAX价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs的最高价格是8.83。在7.25 - 8.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs的绩效。

Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs股票的最低价格是多少？

Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs（YMAX）的最低价格为7.25。将其与当前的7.71和7.25 - 8.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YMAX股票是什么时候拆分的？

Tidal Trust II YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.72和-8.10%中可见。

日范围
7.69 7.75
年范围
7.25 8.83
前一天收盘价
7.72
开盘价
7.73
卖价
7.71
买价
8.01
最低价
7.69
最高价
7.75
交易量
505
日变化
-0.13%
月变化
4.33%
6个月变化
-8.65%
年变化
-8.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%