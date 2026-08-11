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YMAT: J-Star Holding Co., Ltd.
Курс YMAT за сегодня изменился на 4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.00.
Следите за динамикой J-Star Holding Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YMAT сегодня?
J-Star Holding Co., Ltd. (YMAT) сегодня оценивается на уровне 2.00. Инструмент торгуется в пределах 2.00 - 2.00, вчерашнее закрытие составило 1.92, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YMAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J-Star Holding Co., Ltd.?
J-Star Holding Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 2.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.33% и USD. Отслеживайте движения YMAT на графике в реальном времени.
Как купить акции YMAT?
Вы можете купить акции J-Star Holding Co., Ltd. (YMAT) по текущей цене 2.00. Ордера обычно размещаются около 2.00 или 2.30, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YMAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YMAT?
Инвестирование в J-Star Holding Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.24 - 2.94 и текущей цены 2.00. Многие сравнивают 9.29% и 344.44% перед размещением ордеров на 2.00 или 2.30. Изучайте ежедневные изменения цены YMAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J-Star Holding Co., Ltd.?
Самая высокая цена J-Star Holding Co., Ltd. (YMAT) за последний год составила 2.94. Акции заметно колебались в пределах 0.24 - 2.94, сравнение с 1.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J-Star Holding Co., Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J-Star Holding Co., Ltd.?
Самая низкая цена J-Star Holding Co., Ltd. (YMAT) за год составила 0.24. Сравнение с текущими 2.00 и 0.24 - 2.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YMAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YMAT?
В прошлом J-Star Holding Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.92 и 33.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.92
- Open
- 2.00
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 2.00
- High
- 2.00
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 4.17%
- Месячное изменение
- 9.29%
- 6-месячное изменение
- 344.44%
- Годовое изменение
- 33.33%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%