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YMAT: J-Star Holding Co., Ltd.

2.00 USD 0.08 (4.17%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YMAT за сегодня изменился на 4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.00.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YMAT сегодня?

J-Star Holding Co., Ltd. (YMAT) сегодня оценивается на уровне 2.00. Инструмент торгуется в пределах 2.00 - 2.00, вчерашнее закрытие составило 1.92, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YMAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J-Star Holding Co., Ltd.?

J-Star Holding Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 2.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.33% и USD. Отслеживайте движения YMAT на графике в реальном времени.

Как купить акции YMAT?

Вы можете купить акции J-Star Holding Co., Ltd. (YMAT) по текущей цене 2.00. Ордера обычно размещаются около 2.00 или 2.30, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YMAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YMAT?

Инвестирование в J-Star Holding Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.24 - 2.94 и текущей цены 2.00. Многие сравнивают 9.29% и 344.44% перед размещением ордеров на 2.00 или 2.30. Изучайте ежедневные изменения цены YMAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J-Star Holding Co., Ltd.?

Самая высокая цена J-Star Holding Co., Ltd. (YMAT) за последний год составила 2.94. Акции заметно колебались в пределах 0.24 - 2.94, сравнение с 1.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J-Star Holding Co., Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J-Star Holding Co., Ltd.?

Самая низкая цена J-Star Holding Co., Ltd. (YMAT) за год составила 0.24. Сравнение с текущими 2.00 и 0.24 - 2.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YMAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YMAT?

В прошлом J-Star Holding Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.92 и 33.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.00 2.00
Годовой диапазон
0.24 2.94
Предыдущее закрытие
1.92
Open
2.00
Bid
2.00
Ask
2.30
Low
2.00
High
2.00
Объем
2
Дневное изменение
4.17%
Месячное изменение
9.29%
6-месячное изменение
344.44%
Годовое изменение
33.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%