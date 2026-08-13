YMAT股票今天的价格是多少？ J-Star Holding Co., Ltd.股票今天的定价为1.98。它在1.92 - 2.10范围内交易，昨天的收盘价为1.92，交易量达到82。YMAT的实时价格图表显示了这些更新。

J-Star Holding Co., Ltd.股票是否支付股息？ J-Star Holding Co., Ltd.目前的价值为1.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.00%和USD。实时查看图表以跟踪YMAT走势。

如何购买YMAT股票？ 您可以以1.98的当前价格购买J-Star Holding Co., Ltd.股票。订单通常设置在1.98或2.28附近，而82和-1.00%显示市场活动。立即关注YMAT的实时图表更新。

如何投资YMAT股票？ 投资J-Star Holding Co., Ltd.需要考虑年度范围0.24 - 2.94和当前价格1.98。许多人在以1.98或2.28下订单之前，会比较8.20%和。实时查看YMAT价格图表，了解每日变化。

J-Star Holding Co., Ltd.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，J-Star Holding Co., Ltd.的最高价格是2.94。在0.24 - 2.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J-Star Holding Co., Ltd.的绩效。

J-Star Holding Co., Ltd.股票的最低价格是多少？ J-Star Holding Co., Ltd.（YMAT）的最低价格为0.24。将其与当前的1.98和0.24 - 2.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。