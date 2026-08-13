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YMAT: J-Star Holding Co., Ltd.

1.98 USD 0.06 (3.13%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YMAT汇率已更改3.13%。当日，交易品种以低点1.92和高点2.10进行交易。

关注J-Star Holding Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YMAT股票今天的价格是多少？

J-Star Holding Co., Ltd.股票今天的定价为1.98。它在1.92 - 2.10范围内交易，昨天的收盘价为1.92，交易量达到82。YMAT的实时价格图表显示了这些更新。

J-Star Holding Co., Ltd.股票是否支付股息？

J-Star Holding Co., Ltd.目前的价值为1.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.00%和USD。实时查看图表以跟踪YMAT走势。

如何购买YMAT股票？

您可以以1.98的当前价格购买J-Star Holding Co., Ltd.股票。订单通常设置在1.98或2.28附近，而82和-1.00%显示市场活动。立即关注YMAT的实时图表更新。

如何投资YMAT股票？

投资J-Star Holding Co., Ltd.需要考虑年度范围0.24 - 2.94和当前价格1.98。许多人在以1.98或2.28下订单之前，会比较8.20%和。实时查看YMAT价格图表，了解每日变化。

J-Star Holding Co., Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J-Star Holding Co., Ltd.的最高价格是2.94。在0.24 - 2.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J-Star Holding Co., Ltd.的绩效。

J-Star Holding Co., Ltd.股票的最低价格是多少？

J-Star Holding Co., Ltd.（YMAT）的最低价格为0.24。将其与当前的1.98和0.24 - 2.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YMAT股票是什么时候拆分的？

J-Star Holding Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.92和32.00%中可见。

日范围
1.92 2.10
年范围
0.24 2.94
前一天收盘价
1.92
开盘价
2.00
卖价
1.98
买价
2.28
最低价
1.92
最高价
2.10
交易量
82
日变化
3.13%
月变化
8.20%
6个月变化
340.00%
年变化
32.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%