YMAT: J-Star Holding Co., Ltd.
今日YMAT汇率已更改3.13%。当日，交易品种以低点1.92和高点2.10进行交易。
关注J-Star Holding Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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- MN
常见问题解答
YMAT股票今天的价格是多少？
J-Star Holding Co., Ltd.股票今天的定价为1.98。它在1.92 - 2.10范围内交易，昨天的收盘价为1.92，交易量达到82。YMAT的实时价格图表显示了这些更新。
J-Star Holding Co., Ltd.股票是否支付股息？
J-Star Holding Co., Ltd.目前的价值为1.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.00%和USD。实时查看图表以跟踪YMAT走势。
如何购买YMAT股票？
您可以以1.98的当前价格购买J-Star Holding Co., Ltd.股票。订单通常设置在1.98或2.28附近，而82和-1.00%显示市场活动。立即关注YMAT的实时图表更新。
如何投资YMAT股票？
投资J-Star Holding Co., Ltd.需要考虑年度范围0.24 - 2.94和当前价格1.98。许多人在以1.98或2.28下订单之前，会比较8.20%和。实时查看YMAT价格图表，了解每日变化。
J-Star Holding Co., Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J-Star Holding Co., Ltd.的最高价格是2.94。在0.24 - 2.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J-Star Holding Co., Ltd.的绩效。
J-Star Holding Co., Ltd.股票的最低价格是多少？
J-Star Holding Co., Ltd.（YMAT）的最低价格为0.24。将其与当前的1.98和0.24 - 2.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YMAT股票是什么时候拆分的？
J-Star Holding Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.92和32.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.92
- 开盘价
- 2.00
- 卖价
- 1.98
- 买价
- 2.28
- 最低价
- 1.92
- 最高价
- 2.10
- 交易量
- 82
- 日变化
- 3.13%
- 月变化
- 8.20%
- 6个月变化
- 340.00%
- 年变化
- 32.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%