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YMAG: Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF
Курс YMAG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.60.
Следите за динамикой Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YMAG
- YMAG: The Option Book Supports Income, But Earnings Will Test NAV Stability
- CHPY: Pass The Dip And Collect High Yield Income, The Chip Party Isn’t Over Yet
- ULTY: Loses Out To The Steady JEPI Despite 100% Trailing Yield (NYSEARCA:ULTY)
- YMAG: Don't Trade Away The Mag 7 Upside Now (NYSEARCA:YMAG)
- YMAX: 60% Yield, Income Chaser's Delight (NYSEARCA:YMAX)
- WPAY Vs. YMAG: One 'Hold' And One 'Sell' As We Unmask The Yield Trap (NYSEARCA:YMAG)
- YMAG: A High-Yield Fund-Of-Funds Play On Mag 7 Stocks (NYSEARCA:YMAG)
- YMAX: Massive Distribution, But Significant Erosion To Continue Without Reinvestment
- Undercovered Dozen: USA Rare Earth, Santacruz Silver, Western Midstream, Visa And More
- MAGY Vs. YMAG: Magnificent Exposure And Magnificent 'Yields' (BATS:MAGY)
- YMAG Vs. MAGY: Both Have Unique Benefits But One Better Long-Term Hold (NYSEARCA:YMAG)
- YMAG Has Found The Sweet Spot, But It Won't Last (NYSEARCA:YMAG)
- Watching MAGY, Holding YMAG: Income Investors Face A Magnificent Dilemma (BATS:MAGY)
- YMAX Vs. YMAG: Both Offer High Yield Income Weekly, Both Are Very High-Risk Investments
- YMAG: Extreme Yield ETF Based On Magnificent 7 Options (NYSEARCA:YMAG)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YMAG сегодня?
Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG) сегодня оценивается на уровне 11.54. Инструмент торгуется в пределах 11.51 - 11.60, вчерашнее закрытие составило 11.56, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YMAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF?
Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF в настоящее время оценивается в 11.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.33% и USD. Отслеживайте движения YMAG на графике в реальном времени.
Как купить акции YMAG?
Вы можете купить акции Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG) по текущей цене 11.54. Ордера обычно размещаются около 11.54 или 11.84, тогда как 25 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YMAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YMAG?
Инвестирование в Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 10.74 - 13.17 и текущей цены 11.54. Многие сравнивают 1.76% и -8.27% перед размещением ордеров на 11.54 или 11.84. Изучайте ежедневные изменения цены YMAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF?
Самая высокая цена Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG) за последний год составила 13.17. Акции заметно колебались в пределах 10.74 - 13.17, сравнение с 11.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF?
Самая низкая цена Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG) за год составила 10.74. Сравнение с текущими 11.54 и 10.74 - 13.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YMAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YMAG?
В прошлом Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.56 и -10.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.56
- Open
- 11.58
- Bid
- 11.54
- Ask
- 11.84
- Low
- 11.51
- High
- 11.60
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- -8.27%
- Годовое изменение
- -10.33%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%