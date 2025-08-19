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YMAG: Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF

11.54 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YMAG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.60.

Следите за динамикой Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YMAG сегодня?

Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG) сегодня оценивается на уровне 11.54. Инструмент торгуется в пределах 11.51 - 11.60, вчерашнее закрытие составило 11.56, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YMAG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF?

Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF в настоящее время оценивается в 11.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.33% и USD. Отслеживайте движения YMAG на графике в реальном времени.

Как купить акции YMAG?

Вы можете купить акции Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG) по текущей цене 11.54. Ордера обычно размещаются около 11.54 или 11.84, тогда как 25 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YMAG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YMAG?

Инвестирование в Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 10.74 - 13.17 и текущей цены 11.54. Многие сравнивают 1.76% и -8.27% перед размещением ордеров на 11.54 или 11.84. Изучайте ежедневные изменения цены YMAG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF?

Самая высокая цена Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG) за последний год составила 13.17. Акции заметно колебались в пределах 10.74 - 13.17, сравнение с 11.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF?

Самая низкая цена Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG) за год составила 10.74. Сравнение с текущими 11.54 и 10.74 - 13.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YMAG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YMAG?

В прошлом Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.56 и -10.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.51 11.60
Годовой диапазон
10.74 13.17
Предыдущее закрытие
11.56
Open
11.58
Bid
11.54
Ask
11.84
Low
11.51
High
11.60
Объем
25
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
1.76%
6-месячное изменение
-8.27%
Годовое изменение
-10.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%