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YMAG: Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF

11.49 USD 0.07 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YMAG汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点11.47和高点11.60进行交易。

关注Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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YMAG新闻

常见问题解答

YMAG股票今天的价格是多少？

Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票今天的定价为11.49。它在11.47 - 11.60范围内交易，昨天的收盘价为11.56，交易量达到298。YMAG的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票是否支付股息？

Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF目前的价值为11.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.72%和USD。实时查看图表以跟踪YMAG走势。

如何购买YMAG股票？

您可以以11.49的当前价格购买Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票。订单通常设置在11.49或11.79附近，而298和-0.78%显示市场活动。立即关注YMAG的实时图表更新。

如何投资YMAG股票？

投资Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF需要考虑年度范围10.74 - 13.17和当前价格11.49。许多人在以11.49或11.79下订单之前，会比较1.32%和。实时查看YMAG价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF的最高价格是13.17。在10.74 - 13.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF的绩效。

Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票的最低价格是多少？

Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF（YMAG）的最低价格为10.74。将其与当前的11.49和10.74 - 13.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YMAG股票是什么时候拆分的？

Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.56和-10.72%中可见。

日范围
11.47 11.60
年范围
10.74 13.17
前一天收盘价
11.56
开盘价
11.58
卖价
11.49
买价
11.79
最低价
11.47
最高价
11.60
交易量
298
日变化
-0.61%
月变化
1.32%
6个月变化
-8.66%
年变化
-10.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%