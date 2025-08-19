YMAG: Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF
今日YMAG汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点11.47和高点11.60进行交易。
关注Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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YMAG新闻
- YMAG: The Option Book Supports Income, But Earnings Will Test NAV Stability
- CHPY: Pass The Dip And Collect High Yield Income, The Chip Party Isn’t Over Yet
- ULTY: Loses Out To The Steady JEPI Despite 100% Trailing Yield (NYSEARCA:ULTY)
- YMAG: Don't Trade Away The Mag 7 Upside Now (NYSEARCA:YMAG)
- YMAX: 60% Yield, Income Chaser's Delight (NYSEARCA:YMAX)
- WPAY Vs. YMAG: One 'Hold' And One 'Sell' As We Unmask The Yield Trap (NYSEARCA:YMAG)
- YMAG: A High-Yield Fund-Of-Funds Play On Mag 7 Stocks (NYSEARCA:YMAG)
- YMAX: Massive Distribution, But Significant Erosion To Continue Without Reinvestment
- Undercovered Dozen: USA Rare Earth, Santacruz Silver, Western Midstream, Visa And More
- MAGY Vs. YMAG: Magnificent Exposure And Magnificent 'Yields' (BATS:MAGY)
- YMAG Vs. MAGY: Both Have Unique Benefits But One Better Long-Term Hold (NYSEARCA:YMAG)
- YMAG Has Found The Sweet Spot, But It Won't Last (NYSEARCA:YMAG)
- Watching MAGY, Holding YMAG: Income Investors Face A Magnificent Dilemma (BATS:MAGY)
- YMAX Vs. YMAG: Both Offer High Yield Income Weekly, Both Are Very High-Risk Investments
- YMAG: Extreme Yield ETF Based On Magnificent 7 Options (NYSEARCA:YMAG)
常见问题解答
YMAG股票今天的价格是多少？
Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票今天的定价为11.49。它在11.47 - 11.60范围内交易，昨天的收盘价为11.56，交易量达到298。YMAG的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票是否支付股息？
Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF目前的价值为11.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.72%和USD。实时查看图表以跟踪YMAG走势。
如何购买YMAG股票？
您可以以11.49的当前价格购买Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票。订单通常设置在11.49或11.79附近，而298和-0.78%显示市场活动。立即关注YMAG的实时图表更新。
如何投资YMAG股票？
投资Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF需要考虑年度范围10.74 - 13.17和当前价格11.49。许多人在以11.49或11.79下订单之前，会比较1.32%和。实时查看YMAG价格图表，了解每日变化。
Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF的最高价格是13.17。在10.74 - 13.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF的绩效。
Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF股票的最低价格是多少？
Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF（YMAG）的最低价格为10.74。将其与当前的11.49和10.74 - 13.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YMAG股票是什么时候拆分的？
Tidal Trust II YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.56和-10.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.56
- 开盘价
- 11.58
- 卖价
- 11.49
- 买价
- 11.79
- 最低价
- 11.47
- 最高价
- 11.60
- 交易量
- 298
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 1.32%
- 6个月变化
- -8.66%
- 年变化
- -10.72%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%