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YJUN: FT Vest International Equity Buffer ETF - June

27.42 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YJUN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.42, а максимальная — 27.42.

Следите за динамикой FT Vest International Equity Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YJUN сегодня?

FT Vest International Equity Buffer ETF - June (YJUN) сегодня оценивается на уровне 27.42. Инструмент торгуется в пределах 27.42 - 27.42, вчерашнее закрытие составило 27.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest International Equity Buffer ETF - June?

FT Vest International Equity Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 27.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.38% и USD. Отслеживайте движения YJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции YJUN?

Вы можете купить акции FT Vest International Equity Buffer ETF - June (YJUN) по текущей цене 27.42. Ордера обычно размещаются около 27.42 или 27.72, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YJUN?

Инвестирование в FT Vest International Equity Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 25.27 - 27.58 и текущей цены 27.42. Многие сравнивают 0.96% и 4.54% перед размещением ордеров на 27.42 или 27.72. Изучайте ежедневные изменения цены YJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest International Equity Buffer ETF - June?

Самая высокая цена FT Vest International Equity Buffer ETF - June (YJUN) за последний год составила 27.58. Акции заметно колебались в пределах 25.27 - 27.58, сравнение с 27.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest International Equity Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest International Equity Buffer ETF - June?

Самая низкая цена FT Vest International Equity Buffer ETF - June (YJUN) за год составила 25.27. Сравнение с текущими 27.42 и 25.27 - 27.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YJUN?

В прошлом FT Vest International Equity Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.46 и 4.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.42 27.42
Годовой диапазон
25.27 27.58
Предыдущее закрытие
27.46
Open
27.42
Bid
27.42
Ask
27.72
Low
27.42
High
27.42
Объем
1
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.96%
6-месячное изменение
4.54%
Годовое изменение
4.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%