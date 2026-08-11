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YJUN: FT Vest International Equity Buffer ETF - June
Курс YJUN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.42, а максимальная — 27.42.
Следите за динамикой FT Vest International Equity Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YJUN сегодня?
FT Vest International Equity Buffer ETF - June (YJUN) сегодня оценивается на уровне 27.42. Инструмент торгуется в пределах 27.42 - 27.42, вчерашнее закрытие составило 27.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest International Equity Buffer ETF - June?
FT Vest International Equity Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 27.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.38% и USD. Отслеживайте движения YJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции YJUN?
Вы можете купить акции FT Vest International Equity Buffer ETF - June (YJUN) по текущей цене 27.42. Ордера обычно размещаются около 27.42 или 27.72, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YJUN?
Инвестирование в FT Vest International Equity Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 25.27 - 27.58 и текущей цены 27.42. Многие сравнивают 0.96% и 4.54% перед размещением ордеров на 27.42 или 27.72. Изучайте ежедневные изменения цены YJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest International Equity Buffer ETF - June?
Самая высокая цена FT Vest International Equity Buffer ETF - June (YJUN) за последний год составила 27.58. Акции заметно колебались в пределах 25.27 - 27.58, сравнение с 27.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest International Equity Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest International Equity Buffer ETF - June?
Самая низкая цена FT Vest International Equity Buffer ETF - June (YJUN) за год составила 25.27. Сравнение с текущими 27.42 и 25.27 - 27.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YJUN?
В прошлом FT Vest International Equity Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.46 и 4.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.46
- Open
- 27.42
- Bid
- 27.42
- Ask
- 27.72
- Low
- 27.42
- High
- 27.42
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- 4.54%
- Годовое изменение
- 4.38%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%