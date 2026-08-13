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YJUN: FT Vest International Equity Buffer ETF - June

27.48 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YJUN汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点27.42和高点27.55进行交易。

关注FT Vest International Equity Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YJUN股票今天的价格是多少？

FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票今天的定价为27.48。它在27.42 - 27.55范围内交易，昨天的收盘价为27.46，交易量达到15。YJUN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票是否支付股息？

FT Vest International Equity Buffer ETF - June目前的价值为27.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.61%和USD。实时查看图表以跟踪YJUN走势。

如何购买YJUN股票？

您可以以27.48的当前价格购买FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票。订单通常设置在27.48或27.78附近，而15和0.22%显示市场活动。立即关注YJUN的实时图表更新。

如何投资YJUN股票？

投资FT Vest International Equity Buffer ETF - June需要考虑年度范围25.27 - 27.58和当前价格27.48。许多人在以27.48或27.78下订单之前，会比较1.18%和。实时查看YJUN价格图表，了解每日变化。

FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest International Equity Buffer ETF - June的最高价格是27.58。在25.27 - 27.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest International Equity Buffer ETF - June的绩效。

FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？

FT Vest International Equity Buffer ETF - June（YJUN）的最低价格为25.27。将其与当前的27.48和25.27 - 27.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YJUN股票是什么时候拆分的？

FT Vest International Equity Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.46和4.61%中可见。

日范围
27.42 27.55
年范围
25.27 27.58
前一天收盘价
27.46
开盘价
27.42
卖价
27.48
买价
27.78
最低价
27.42
最高价
27.55
交易量
15
日变化
0.07%
月变化
1.18%
6个月变化
4.77%
年变化
4.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%