YJUN: FT Vest International Equity Buffer ETF - June
今日YJUN汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点27.42和高点27.55进行交易。
关注FT Vest International Equity Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
YJUN股票今天的价格是多少？
FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票今天的定价为27.48。它在27.42 - 27.55范围内交易，昨天的收盘价为27.46，交易量达到15。YJUN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票是否支付股息？
FT Vest International Equity Buffer ETF - June目前的价值为27.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.61%和USD。实时查看图表以跟踪YJUN走势。
如何购买YJUN股票？
您可以以27.48的当前价格购买FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票。订单通常设置在27.48或27.78附近，而15和0.22%显示市场活动。立即关注YJUN的实时图表更新。
如何投资YJUN股票？
投资FT Vest International Equity Buffer ETF - June需要考虑年度范围25.27 - 27.58和当前价格27.48。许多人在以27.48或27.78下订单之前，会比较1.18%和。实时查看YJUN价格图表，了解每日变化。
FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest International Equity Buffer ETF - June的最高价格是27.58。在25.27 - 27.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest International Equity Buffer ETF - June的绩效。
FT Vest International Equity Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？
FT Vest International Equity Buffer ETF - June（YJUN）的最低价格为25.27。将其与当前的27.48和25.27 - 27.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YJUN股票是什么时候拆分的？
FT Vest International Equity Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.46和4.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.46
- 开盘价
- 27.42
- 卖价
- 27.48
- 买价
- 27.78
- 最低价
- 27.42
- 最高价
- 27.55
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 1.18%
- 6个月变化
- 4.77%
- 年变化
- 4.61%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%