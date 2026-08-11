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YGLD: Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
Курс YGLD за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.58, а максимальная — 35.93.
Следите за динамикой Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YGLD сегодня?
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) сегодня оценивается на уровне 35.93. Инструмент торгуется в пределах 34.58 - 35.93, вчерашнее закрытие составило 35.04, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YGLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF?
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF в настоящее время оценивается в 35.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.72% и USD. Отслеживайте движения YGLD на графике в реальном времени.
Как купить акции YGLD?
Вы можете купить акции Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) по текущей цене 35.93. Ордера обычно размещаются около 35.93 или 36.23, тогда как 32 и 2.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YGLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YGLD?
Инвестирование в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF предполагает учет годового диапазона 30.55 - 58.68 и текущей цены 35.93. Многие сравнивают 15.72% и -32.41% перед размещением ордеров на 35.93 или 36.23. Изучайте ежедневные изменения цены YGLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF?
Самая высокая цена Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) за последний год составила 58.68. Акции заметно колебались в пределах 30.55 - 58.68, сравнение с 35.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF?
Самая низкая цена Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) за год составила 30.55. Сравнение с текущими 35.93 и 30.55 - 58.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YGLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YGLD?
В прошлом Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.04 и -1.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.04
- Open
- 34.89
- Bid
- 35.93
- Ask
- 36.23
- Low
- 34.58
- High
- 35.93
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 2.54%
- Месячное изменение
- 15.72%
- 6-месячное изменение
- -32.41%
- Годовое изменение
- -1.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%