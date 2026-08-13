YGLD: Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
今日YGLD汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点35.28和高点36.05进行交易。
关注Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YGLD股票今天的价格是多少？
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票今天的定价为35.46。它在35.28 - 36.05范围内交易，昨天的收盘价为35.93，交易量达到25。YGLD的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票是否支付股息？
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF目前的价值为35.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.01%和USD。实时查看图表以跟踪YGLD走势。
如何购买YGLD股票？
您可以以35.46的当前价格购买Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票。订单通常设置在35.46或35.76附近，而25和-1.64%显示市场活动。立即关注YGLD的实时图表更新。
如何投资YGLD股票？
投资Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF需要考虑年度范围30.55 - 58.68和当前价格35.46。许多人在以35.46或35.76下订单之前，会比较14.20%和。实时查看YGLD价格图表，了解每日变化。
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF的最高价格是58.68。在30.55 - 58.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF的绩效。
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF（YGLD）的最低价格为30.55。将其与当前的35.46和30.55 - 58.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YGLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YGLD股票是什么时候拆分的？
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.93和-3.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.93
- 开盘价
- 36.05
- 卖价
- 35.46
- 买价
- 35.76
- 最低价
- 35.28
- 最高价
- 36.05
- 交易量
- 25
- 日变化
- -1.31%
- 月变化
- 14.20%
- 6个月变化
- -33.30%
- 年变化
- -3.01%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%