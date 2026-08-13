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YGLD: Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

35.46 USD 0.47 (1.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YGLD汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点35.28和高点36.05进行交易。

关注Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YGLD股票今天的价格是多少？

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票今天的定价为35.46。它在35.28 - 36.05范围内交易，昨天的收盘价为35.93，交易量达到25。YGLD的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票是否支付股息？

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF目前的价值为35.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.01%和USD。实时查看图表以跟踪YGLD走势。

如何购买YGLD股票？

您可以以35.46的当前价格购买Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票。订单通常设置在35.46或35.76附近，而25和-1.64%显示市场活动。立即关注YGLD的实时图表更新。

如何投资YGLD股票？

投资Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF需要考虑年度范围30.55 - 58.68和当前价格35.46。许多人在以35.46或35.76下订单之前，会比较14.20%和。实时查看YGLD价格图表，了解每日变化。

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF的最高价格是58.68。在30.55 - 58.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF的绩效。

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF（YGLD）的最低价格为30.55。将其与当前的35.46和30.55 - 58.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YGLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YGLD股票是什么时候拆分的？

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.93和-3.01%中可见。

日范围
35.28 36.05
年范围
30.55 58.68
前一天收盘价
35.93
开盘价
36.05
卖价
35.46
买价
35.76
最低价
35.28
最高价
36.05
交易量
25
日变化
-1.31%
月变化
14.20%
6个月变化
-33.30%
年变化
-3.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%