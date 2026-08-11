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YDES: YD Bio Ltd
Курс YDES за сегодня изменился на 3.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.50, а максимальная — 2.59.
Следите за динамикой YD Bio Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YDES сегодня?
YD Bio Ltd (YDES) сегодня оценивается на уровне 2.59. Инструмент торгуется в пределах 2.50 - 2.59, вчерашнее закрытие составило 2.51, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YDES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YD Bio Ltd?
YD Bio Ltd в настоящее время оценивается в 2.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -79.59% и USD. Отслеживайте движения YDES на графике в реальном времени.
Как купить акции YDES?
Вы можете купить акции YD Bio Ltd (YDES) по текущей цене 2.59. Ордера обычно размещаются около 2.59 или 2.89, тогда как 9 и 1.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YDES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YDES?
Инвестирование в YD Bio Ltd предполагает учет годового диапазона 1.70 - 25.00 и текущей цены 2.59. Многие сравнивают 10.21% и -69.81% перед размещением ордеров на 2.59 или 2.89. Изучайте ежедневные изменения цены YDES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YD Bio Ltd?
Самая высокая цена YD Bio Ltd (YDES) за последний год составила 25.00. Акции заметно колебались в пределах 1.70 - 25.00, сравнение с 2.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YD Bio Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YD Bio Ltd?
Самая низкая цена YD Bio Ltd (YDES) за год составила 1.70. Сравнение с текущими 2.59 и 1.70 - 25.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YDES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YDES?
В прошлом YD Bio Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.51 и -79.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.51
- Open
- 2.54
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Low
- 2.50
- High
- 2.59
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 3.19%
- Месячное изменение
- 10.21%
- 6-месячное изменение
- -69.81%
- Годовое изменение
- -79.59%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%