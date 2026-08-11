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YDES: YD Bio Ltd

2.59 USD 0.08 (3.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YDES за сегодня изменился на 3.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.50, а максимальная — 2.59.

Следите за динамикой YD Bio Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YDES сегодня?

YD Bio Ltd (YDES) сегодня оценивается на уровне 2.59. Инструмент торгуется в пределах 2.50 - 2.59, вчерашнее закрытие составило 2.51, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YDES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YD Bio Ltd?

YD Bio Ltd в настоящее время оценивается в 2.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -79.59% и USD. Отслеживайте движения YDES на графике в реальном времени.

Как купить акции YDES?

Вы можете купить акции YD Bio Ltd (YDES) по текущей цене 2.59. Ордера обычно размещаются около 2.59 или 2.89, тогда как 9 и 1.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YDES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YDES?

Инвестирование в YD Bio Ltd предполагает учет годового диапазона 1.70 - 25.00 и текущей цены 2.59. Многие сравнивают 10.21% и -69.81% перед размещением ордеров на 2.59 или 2.89. Изучайте ежедневные изменения цены YDES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YD Bio Ltd?

Самая высокая цена YD Bio Ltd (YDES) за последний год составила 25.00. Акции заметно колебались в пределах 1.70 - 25.00, сравнение с 2.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YD Bio Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YD Bio Ltd?

Самая низкая цена YD Bio Ltd (YDES) за год составила 1.70. Сравнение с текущими 2.59 и 1.70 - 25.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YDES во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YDES?

В прошлом YD Bio Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.51 и -79.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.50 2.59
Годовой диапазон
1.70 25.00
Предыдущее закрытие
2.51
Open
2.54
Bid
2.59
Ask
2.89
Low
2.50
High
2.59
Объем
9
Дневное изменение
3.19%
Месячное изменение
10.21%
6-месячное изменение
-69.81%
Годовое изменение
-79.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%