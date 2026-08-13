YDES: YD Bio Ltd
今日YDES汇率已更改8.76%。当日，交易品种以低点2.50和高点2.75进行交易。
关注YD Bio Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YDES股票今天的价格是多少？
YD Bio Ltd股票今天的定价为2.73。它在2.50 - 2.75范围内交易，昨天的收盘价为2.51，交易量达到54。YDES的实时价格图表显示了这些更新。
YD Bio Ltd股票是否支付股息？
YD Bio Ltd目前的价值为2.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.49%和USD。实时查看图表以跟踪YDES走势。
如何购买YDES股票？
您可以以2.73的当前价格购买YD Bio Ltd股票。订单通常设置在2.73或3.03附近，而54和7.48%显示市场活动。立即关注YDES的实时图表更新。
如何投资YDES股票？
投资YD Bio Ltd需要考虑年度范围1.70 - 25.00和当前价格2.73。许多人在以2.73或3.03下订单之前，会比较16.17%和。实时查看YDES价格图表，了解每日变化。
YD Bio Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YD Bio Ltd的最高价格是25.00。在1.70 - 25.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YD Bio Ltd的绩效。
YD Bio Ltd股票的最低价格是多少？
YD Bio Ltd（YDES）的最低价格为1.70。将其与当前的2.73和1.70 - 25.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YDES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YDES股票是什么时候拆分的？
YD Bio Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.51和-78.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.51
- 开盘价
- 2.54
- 卖价
- 2.73
- 买价
- 3.03
- 最低价
- 2.50
- 最高价
- 2.75
- 交易量
- 54
- 日变化
- 8.76%
- 月变化
- 16.17%
- 6个月变化
- -68.18%
- 年变化
- -78.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%