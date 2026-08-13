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YDES: YD Bio Ltd

2.73 USD 0.22 (8.76%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YDES汇率已更改8.76%。当日，交易品种以低点2.50和高点2.75进行交易。

关注YD Bio Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

YDES股票今天的价格是多少？

YD Bio Ltd股票今天的定价为2.73。它在2.50 - 2.75范围内交易，昨天的收盘价为2.51，交易量达到54。YDES的实时价格图表显示了这些更新。

YD Bio Ltd股票是否支付股息？

YD Bio Ltd目前的价值为2.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.49%和USD。实时查看图表以跟踪YDES走势。

如何购买YDES股票？

您可以以2.73的当前价格购买YD Bio Ltd股票。订单通常设置在2.73或3.03附近，而54和7.48%显示市场活动。立即关注YDES的实时图表更新。

如何投资YDES股票？

投资YD Bio Ltd需要考虑年度范围1.70 - 25.00和当前价格2.73。许多人在以2.73或3.03下订单之前，会比较16.17%和。实时查看YDES价格图表，了解每日变化。

YD Bio Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YD Bio Ltd的最高价格是25.00。在1.70 - 25.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YD Bio Ltd的绩效。

YD Bio Ltd股票的最低价格是多少？

YD Bio Ltd（YDES）的最低价格为1.70。将其与当前的2.73和1.70 - 25.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YDES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YDES股票是什么时候拆分的？

YD Bio Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.51和-78.49%中可见。

日范围
2.50 2.75
年范围
1.70 25.00
前一天收盘价
2.51
开盘价
2.54
卖价
2.73
买价
3.03
最低价
2.50
最高价
2.75
交易量
54
日变化
8.76%
月变化
16.17%
6个月变化
-68.18%
年变化
-78.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%