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YDDL: One & One Green Technologies. INC
Курс YDDL за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 1.80.
Следите за динамикой One & One Green Technologies. INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YDDL сегодня?
One & One Green Technologies. INC (YDDL) сегодня оценивается на уровне 1.79. Инструмент торгуется в пределах 1.77 - 1.80, вчерашнее закрытие составило 1.80, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YDDL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям One & One Green Technologies. INC?
One & One Green Technologies. INC в настоящее время оценивается в 1.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -68.87% и USD. Отслеживайте движения YDDL на графике в реальном времени.
Как купить акции YDDL?
Вы можете купить акции One & One Green Technologies. INC (YDDL) по текущей цене 1.79. Ордера обычно размещаются около 1.79 или 2.09, тогда как 4 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YDDL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YDDL?
Инвестирование в One & One Green Technologies. INC предполагает учет годового диапазона 1.65 - 16.23 и текущей цены 1.79. Многие сравнивают -0.56% и -74.72% перед размещением ордеров на 1.79 или 2.09. Изучайте ежедневные изменения цены YDDL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции One & One Green Technologies. INC?
Самая высокая цена One & One Green Technologies. INC (YDDL) за последний год составила 16.23. Акции заметно колебались в пределах 1.65 - 16.23, сравнение с 1.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику One & One Green Technologies. INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции One & One Green Technologies. INC?
Самая низкая цена One & One Green Technologies. INC (YDDL) за год составила 1.65. Сравнение с текущими 1.79 и 1.65 - 16.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YDDL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YDDL?
В прошлом One & One Green Technologies. INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.80 и -68.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.80
- Open
- 1.80
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Low
- 1.77
- High
- 1.80
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- -0.56%
- 6-месячное изменение
- -74.72%
- Годовое изменение
- -68.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%