Курс YDDL за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 1.80.

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