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YDDL: One & One Green Technologies. INC

1.79 USD 0.01 (0.56%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YDDL за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 1.80.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YDDL сегодня?

One & One Green Technologies. INC (YDDL) сегодня оценивается на уровне 1.79. Инструмент торгуется в пределах 1.77 - 1.80, вчерашнее закрытие составило 1.80, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YDDL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям One & One Green Technologies. INC?

One & One Green Technologies. INC в настоящее время оценивается в 1.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -68.87% и USD. Отслеживайте движения YDDL на графике в реальном времени.

Как купить акции YDDL?

Вы можете купить акции One & One Green Technologies. INC (YDDL) по текущей цене 1.79. Ордера обычно размещаются около 1.79 или 2.09, тогда как 4 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YDDL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YDDL?

Инвестирование в One & One Green Technologies. INC предполагает учет годового диапазона 1.65 - 16.23 и текущей цены 1.79. Многие сравнивают -0.56% и -74.72% перед размещением ордеров на 1.79 или 2.09. Изучайте ежедневные изменения цены YDDL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции One & One Green Technologies. INC?

Самая высокая цена One & One Green Technologies. INC (YDDL) за последний год составила 16.23. Акции заметно колебались в пределах 1.65 - 16.23, сравнение с 1.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику One & One Green Technologies. INC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции One & One Green Technologies. INC?

Самая низкая цена One & One Green Technologies. INC (YDDL) за год составила 1.65. Сравнение с текущими 1.79 и 1.65 - 16.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YDDL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YDDL?

В прошлом One & One Green Technologies. INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.80 и -68.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.77 1.80
Годовой диапазон
1.65 16.23
Предыдущее закрытие
1.80
Open
1.80
Bid
1.79
Ask
2.09
Low
1.77
High
1.80
Объем
4
Дневное изменение
-0.56%
Месячное изменение
-0.56%
6-месячное изменение
-74.72%
Годовое изменение
-68.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%