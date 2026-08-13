YDDL: One & One Green Technologies. INC
今日YDDL汇率已更改-2.23%。当日，交易品种以低点1.74和高点1.78进行交易。
关注One & One Green Technologies. INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
YDDL股票今天的价格是多少？
One & One Green Technologies. INC股票今天的定价为1.75。它在1.74 - 1.78范围内交易，昨天的收盘价为1.79，交易量达到10。YDDL的实时价格图表显示了这些更新。
One & One Green Technologies. INC股票是否支付股息？
One & One Green Technologies. INC目前的价值为1.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.57%和USD。实时查看图表以跟踪YDDL走势。
如何购买YDDL股票？
您可以以1.75的当前价格购买One & One Green Technologies. INC股票。订单通常设置在1.75或2.05附近，而10和-1.69%显示市场活动。立即关注YDDL的实时图表更新。
如何投资YDDL股票？
投资One & One Green Technologies. INC需要考虑年度范围1.65 - 16.23和当前价格1.75。许多人在以1.75或2.05下订单之前，会比较-2.78%和。实时查看YDDL价格图表，了解每日变化。
One & One Green Technologies. INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，One & One Green Technologies. INC的最高价格是16.23。在1.65 - 16.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪One & One Green Technologies. INC的绩效。
One & One Green Technologies. INC股票的最低价格是多少？
One & One Green Technologies. INC（YDDL）的最低价格为1.65。将其与当前的1.75和1.65 - 16.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YDDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YDDL股票是什么时候拆分的？
One & One Green Technologies. INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.79和-69.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.79
- 开盘价
- 1.78
- 卖价
- 1.75
- 买价
- 2.05
- 最低价
- 1.74
- 最高价
- 1.78
- 交易量
- 10
- 日变化
- -2.23%
- 月变化
- -2.78%
- 6个月变化
- -75.28%
- 年变化
- -69.57%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%