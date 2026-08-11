- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
YBTY: GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
Курс YBTY за сегодня изменился на -1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.77, а максимальная — 11.05.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YBTY сегодня?
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF (YBTY) сегодня оценивается на уровне 10.98. Инструмент торгуется в пределах 10.77 - 11.05, вчерашнее закрытие составило 11.17, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YBTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF?
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF в настоящее время оценивается в 10.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.39% и USD. Отслеживайте движения YBTY на графике в реальном времени.
Как купить акции YBTY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF (YBTY) по текущей цене 10.98. Ордера обычно размещаются около 10.98 или 11.28, тогда как 11 и 1.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YBTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YBTY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF предполагает учет годового диапазона 10.77 - 25.42 и текущей цены 10.98. Многие сравнивают -0.36% и -33.45% перед размещением ордеров на 10.98 или 11.28. Изучайте ежедневные изменения цены YBTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF (YBTY) за последний год составила 25.42. Акции заметно колебались в пределах 10.77 - 25.42, сравнение с 11.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF (YBTY) за год составила 10.77. Сравнение с текущими 10.98 и 10.77 - 25.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YBTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YBTY?
В прошлом GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.17 и -56.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.17
- Open
- 10.77
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Low
- 10.77
- High
- 11.05
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -1.70%
- Месячное изменение
- -0.36%
- 6-месячное изменение
- -33.45%
- Годовое изменение
- -56.39%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%