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YBTY: GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF

10.98 USD 0.19 (1.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YBTY за сегодня изменился на -1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.77, а максимальная — 11.05.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YBTY сегодня?

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF (YBTY) сегодня оценивается на уровне 10.98. Инструмент торгуется в пределах 10.77 - 11.05, вчерашнее закрытие составило 11.17, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YBTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF?

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF в настоящее время оценивается в 10.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.39% и USD. Отслеживайте движения YBTY на графике в реальном времени.

Как купить акции YBTY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF (YBTY) по текущей цене 10.98. Ордера обычно размещаются около 10.98 или 11.28, тогда как 11 и 1.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YBTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YBTY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF предполагает учет годового диапазона 10.77 - 25.42 и текущей цены 10.98. Многие сравнивают -0.36% и -33.45% перед размещением ордеров на 10.98 или 11.28. Изучайте ежедневные изменения цены YBTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF (YBTY) за последний год составила 25.42. Акции заметно колебались в пределах 10.77 - 25.42, сравнение с 11.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF (YBTY) за год составила 10.77. Сравнение с текущими 10.98 и 10.77 - 25.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YBTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YBTY?

В прошлом GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.17 и -56.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.77 11.05
Годовой диапазон
10.77 25.42
Предыдущее закрытие
11.17
Open
10.77
Bid
10.98
Ask
11.28
Low
10.77
High
11.05
Объем
11
Дневное изменение
-1.70%
Месячное изменение
-0.36%
6-месячное изменение
-33.45%
Годовое изменение
-56.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%