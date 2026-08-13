YBTY股票今天的价格是多少？ GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票今天的定价为11.03。它在11.02 - 11.03范围内交易，昨天的收盘价为10.98，交易量达到2。YBTY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票是否支付股息？ GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF目前的价值为11.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.20%和USD。实时查看图表以跟踪YBTY走势。

如何购买YBTY股票？ 您可以以11.03的当前价格购买GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票。订单通常设置在11.03或11.33附近，而2和0.09%显示市场活动。立即关注YBTY的实时图表更新。

如何投资YBTY股票？ 投资GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF需要考虑年度范围10.77 - 25.42和当前价格11.03。许多人在以11.03或11.33下订单之前，会比较0.09%和。实时查看YBTY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF的最高价格是25.42。在10.77 - 25.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF（YBTY）的最低价格为10.77。将其与当前的11.03和10.77 - 25.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。