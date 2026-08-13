报价部分
货币 / YBTY
回到股票

YBTY: GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF

11.03 USD 0.05 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YBTY汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点11.02和高点11.03进行交易。

关注GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YBTY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票今天的定价为11.03。它在11.02 - 11.03范围内交易，昨天的收盘价为10.98，交易量达到2。YBTY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF目前的价值为11.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.20%和USD。实时查看图表以跟踪YBTY走势。

如何购买YBTY股票？

您可以以11.03的当前价格购买GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票。订单通常设置在11.03或11.33附近，而2和0.09%显示市场活动。立即关注YBTY的实时图表更新。

如何投资YBTY股票？

投资GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF需要考虑年度范围10.77 - 25.42和当前价格11.03。许多人在以11.03或11.33下订单之前，会比较0.09%和。实时查看YBTY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF的最高价格是25.42。在10.77 - 25.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF（YBTY）的最低价格为10.77。将其与当前的11.03和10.77 - 25.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YBTY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.98和-56.20%中可见。

日范围
11.02 11.03
年范围
10.77 25.42
前一天收盘价
10.98
开盘价
11.02
卖价
11.03
买价
11.33
最低价
11.02
最高价
11.03
交易量
2
日变化
0.46%
月变化
0.09%
6个月变化
-33.15%
年变化
-56.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%