YBTY: GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
今日YBTY汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点11.02和高点11.03进行交易。
关注GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YBTY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票今天的定价为11.03。它在11.02 - 11.03范围内交易，昨天的收盘价为10.98，交易量达到2。YBTY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF目前的价值为11.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.20%和USD。实时查看图表以跟踪YBTY走势。
如何购买YBTY股票？
您可以以11.03的当前价格购买GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票。订单通常设置在11.03或11.33附近，而2和0.09%显示市场活动。立即关注YBTY的实时图表更新。
如何投资YBTY股票？
投资GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF需要考虑年度范围10.77 - 25.42和当前价格11.03。许多人在以11.03或11.33下订单之前，会比较0.09%和。实时查看YBTY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF的最高价格是25.42。在10.77 - 25.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF的绩效。
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF（YBTY）的最低价格为10.77。将其与当前的11.03和10.77 - 25.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YBTY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.98和-56.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.98
- 开盘价
- 11.02
- 卖价
- 11.03
- 买价
- 11.33
- 最低价
- 11.02
- 最高价
- 11.03
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- -33.15%
- 年变化
- -56.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%