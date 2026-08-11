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YBMN: Defiance BMNR Option Income ETF

12.63 USD 0.17 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YBMN за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.57, а максимальная — 13.01.

Следите за динамикой Defiance BMNR Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YBMN сегодня?

Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) сегодня оценивается на уровне 12.63. Инструмент торгуется в пределах 12.57 - 13.01, вчерашнее закрытие составило 12.80, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YBMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance BMNR Option Income ETF?

Defiance BMNR Option Income ETF в настоящее время оценивается в 12.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -48.30% и USD. Отслеживайте движения YBMN на графике в реальном времени.

Как купить акции YBMN?

Вы можете купить акции Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) по текущей цене 12.63. Ордера обычно размещаются около 12.63 или 12.93, тогда как 12 и -2.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YBMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YBMN?

Инвестирование в Defiance BMNR Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 9.37 - 30.98 и текущей цены 12.63. Многие сравнивают 7.49% и -16.66% перед размещением ордеров на 12.63 или 12.93. Изучайте ежедневные изменения цены YBMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defiance BMNR Option Income ETF?

Самая высокая цена Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) за последний год составила 30.98. Акции заметно колебались в пределах 9.37 - 30.98, сравнение с 12.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance BMNR Option Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defiance BMNR Option Income ETF?

Самая низкая цена Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) за год составила 9.37. Сравнение с текущими 12.63 и 9.37 - 30.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YBMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YBMN?

В прошлом Defiance BMNR Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.80 и -48.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.57 13.01
Годовой диапазон
9.37 30.98
Предыдущее закрытие
12.80
Open
13.01
Bid
12.63
Ask
12.93
Low
12.57
High
13.01
Объем
12
Дневное изменение
-1.33%
Месячное изменение
7.49%
6-месячное изменение
-16.66%
Годовое изменение
-48.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%