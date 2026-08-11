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YBMN: Defiance BMNR Option Income ETF
Курс YBMN за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.57, а максимальная — 13.01.
Следите за динамикой Defiance BMNR Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YBMN сегодня?
Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) сегодня оценивается на уровне 12.63. Инструмент торгуется в пределах 12.57 - 13.01, вчерашнее закрытие составило 12.80, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YBMN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance BMNR Option Income ETF?
Defiance BMNR Option Income ETF в настоящее время оценивается в 12.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -48.30% и USD. Отслеживайте движения YBMN на графике в реальном времени.
Как купить акции YBMN?
Вы можете купить акции Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) по текущей цене 12.63. Ордера обычно размещаются около 12.63 или 12.93, тогда как 12 и -2.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YBMN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YBMN?
Инвестирование в Defiance BMNR Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 9.37 - 30.98 и текущей цены 12.63. Многие сравнивают 7.49% и -16.66% перед размещением ордеров на 12.63 или 12.93. Изучайте ежедневные изменения цены YBMN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance BMNR Option Income ETF?
Самая высокая цена Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) за последний год составила 30.98. Акции заметно колебались в пределах 9.37 - 30.98, сравнение с 12.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance BMNR Option Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance BMNR Option Income ETF?
Самая низкая цена Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) за год составила 9.37. Сравнение с текущими 12.63 и 9.37 - 30.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YBMN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YBMN?
В прошлом Defiance BMNR Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.80 и -48.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.80
- Open
- 13.01
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- Low
- 12.57
- High
- 13.01
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- 7.49%
- 6-месячное изменение
- -16.66%
- Годовое изменение
- -48.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%