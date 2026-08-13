YBMN股票今天的价格是多少？ Defiance BMNR Option Income ETF股票今天的定价为12.48。它在12.31 - 12.89范围内交易，昨天的收盘价为12.63，交易量达到22。YBMN的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance BMNR Option Income ETF股票是否支付股息？ Defiance BMNR Option Income ETF目前的价值为12.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.92%和USD。实时查看图表以跟踪YBMN走势。

如何购买YBMN股票？ 您可以以12.48的当前价格购买Defiance BMNR Option Income ETF股票。订单通常设置在12.48或12.78附近，而22和-0.95%显示市场活动。立即关注YBMN的实时图表更新。

如何投资YBMN股票？ 投资Defiance BMNR Option Income ETF需要考虑年度范围9.37 - 30.98和当前价格12.48。许多人在以12.48或12.78下订单之前，会比较6.21%和。实时查看YBMN价格图表，了解每日变化。

Defiance BMNR Option Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance BMNR Option Income ETF的最高价格是30.98。在9.37 - 30.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance BMNR Option Income ETF的绩效。

Defiance BMNR Option Income ETF股票的最低价格是多少？ Defiance BMNR Option Income ETF（YBMN）的最低价格为9.37。将其与当前的12.48和9.37 - 30.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。