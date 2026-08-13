YBMN: Defiance BMNR Option Income ETF
今日YBMN汇率已更改-1.19%。当日，交易品种以低点12.31和高点12.89进行交易。
关注Defiance BMNR Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YBMN股票今天的价格是多少？
Defiance BMNR Option Income ETF股票今天的定价为12.48。它在12.31 - 12.89范围内交易，昨天的收盘价为12.63，交易量达到22。YBMN的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance BMNR Option Income ETF股票是否支付股息？
Defiance BMNR Option Income ETF目前的价值为12.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.92%和USD。实时查看图表以跟踪YBMN走势。
如何购买YBMN股票？
您可以以12.48的当前价格购买Defiance BMNR Option Income ETF股票。订单通常设置在12.48或12.78附近，而22和-0.95%显示市场活动。立即关注YBMN的实时图表更新。
如何投资YBMN股票？
投资Defiance BMNR Option Income ETF需要考虑年度范围9.37 - 30.98和当前价格12.48。许多人在以12.48或12.78下订单之前，会比较6.21%和。实时查看YBMN价格图表，了解每日变化。
Defiance BMNR Option Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance BMNR Option Income ETF的最高价格是30.98。在9.37 - 30.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance BMNR Option Income ETF的绩效。
Defiance BMNR Option Income ETF股票的最低价格是多少？
Defiance BMNR Option Income ETF（YBMN）的最低价格为9.37。将其与当前的12.48和9.37 - 30.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YBMN股票是什么时候拆分的？
Defiance BMNR Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.63和-48.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.63
- 开盘价
- 12.60
- 卖价
- 12.48
- 买价
- 12.78
- 最低价
- 12.31
- 最高价
- 12.89
- 交易量
- 22
- 日变化
- -1.19%
- 月变化
- 6.21%
- 6个月变化
- -17.65%
- 年变化
- -48.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%