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YBMN: Defiance BMNR Option Income ETF

12.48 USD 0.15 (1.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YBMN汇率已更改-1.19%。当日，交易品种以低点12.31和高点12.89进行交易。

关注Defiance BMNR Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YBMN股票今天的价格是多少？

Defiance BMNR Option Income ETF股票今天的定价为12.48。它在12.31 - 12.89范围内交易，昨天的收盘价为12.63，交易量达到22。YBMN的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance BMNR Option Income ETF股票是否支付股息？

Defiance BMNR Option Income ETF目前的价值为12.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.92%和USD。实时查看图表以跟踪YBMN走势。

如何购买YBMN股票？

您可以以12.48的当前价格购买Defiance BMNR Option Income ETF股票。订单通常设置在12.48或12.78附近，而22和-0.95%显示市场活动。立即关注YBMN的实时图表更新。

如何投资YBMN股票？

投资Defiance BMNR Option Income ETF需要考虑年度范围9.37 - 30.98和当前价格12.48。许多人在以12.48或12.78下订单之前，会比较6.21%和。实时查看YBMN价格图表，了解每日变化。

Defiance BMNR Option Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance BMNR Option Income ETF的最高价格是30.98。在9.37 - 30.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance BMNR Option Income ETF的绩效。

Defiance BMNR Option Income ETF股票的最低价格是多少？

Defiance BMNR Option Income ETF（YBMN）的最低价格为9.37。将其与当前的12.48和9.37 - 30.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YBMN股票是什么时候拆分的？

Defiance BMNR Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.63和-48.92%中可见。

日范围
12.31 12.89
年范围
9.37 30.98
前一天收盘价
12.63
开盘价
12.60
卖价
12.48
买价
12.78
最低价
12.31
最高价
12.89
交易量
22
日变化
-1.19%
月变化
6.21%
6个月变化
-17.65%
年变化
-48.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%