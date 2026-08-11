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YB: Yuanbao Inc.
Курс YB за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.59, а максимальная — 14.00.
Следите за динамикой Yuanbao Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YB сегодня?
Yuanbao Inc. (YB) сегодня оценивается на уровне 13.84. Инструмент торгуется в пределах 13.59 - 14.00, вчерашнее закрытие составило 13.94, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Yuanbao Inc.?
Yuanbao Inc. в настоящее время оценивается в 13.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.83% и USD. Отслеживайте движения YB на графике в реальном времени.
Как купить акции YB?
Вы можете купить акции Yuanbao Inc. (YB) по текущей цене 13.84. Ордера обычно размещаются около 13.84 или 14.14, тогда как 16 и -1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YB?
Инвестирование в Yuanbao Inc. предполагает учет годового диапазона 12.08 - 25.98 и текущей цены 13.84. Многие сравнивают 2.14% и -28.95% перед размещением ордеров на 13.84 или 14.14. Изучайте ежедневные изменения цены YB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Yuanbao Inc.?
Самая высокая цена Yuanbao Inc. (YB) за последний год составила 25.98. Акции заметно колебались в пределах 12.08 - 25.98, сравнение с 13.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Yuanbao Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Yuanbao Inc.?
Самая низкая цена Yuanbao Inc. (YB) за год составила 12.08. Сравнение с текущими 13.84 и 12.08 - 25.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YB?
В прошлом Yuanbao Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.94 и -39.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.94
- Open
- 14.00
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Low
- 13.59
- High
- 14.00
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- -28.95%
- Годовое изменение
- -39.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%