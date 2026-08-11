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YB: Yuanbao Inc.

13.84 USD 0.10 (0.72%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YB за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.59, а максимальная — 14.00.

Следите за динамикой Yuanbao Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YB сегодня?

Yuanbao Inc. (YB) сегодня оценивается на уровне 13.84. Инструмент торгуется в пределах 13.59 - 14.00, вчерашнее закрытие составило 13.94, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Yuanbao Inc.?

Yuanbao Inc. в настоящее время оценивается в 13.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.83% и USD. Отслеживайте движения YB на графике в реальном времени.

Как купить акции YB?

Вы можете купить акции Yuanbao Inc. (YB) по текущей цене 13.84. Ордера обычно размещаются около 13.84 или 14.14, тогда как 16 и -1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YB?

Инвестирование в Yuanbao Inc. предполагает учет годового диапазона 12.08 - 25.98 и текущей цены 13.84. Многие сравнивают 2.14% и -28.95% перед размещением ордеров на 13.84 или 14.14. Изучайте ежедневные изменения цены YB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Yuanbao Inc.?

Самая высокая цена Yuanbao Inc. (YB) за последний год составила 25.98. Акции заметно колебались в пределах 12.08 - 25.98, сравнение с 13.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Yuanbao Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Yuanbao Inc.?

Самая низкая цена Yuanbao Inc. (YB) за год составила 12.08. Сравнение с текущими 13.84 и 12.08 - 25.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YB?

В прошлом Yuanbao Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.94 и -39.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.59 14.00
Годовой диапазон
12.08 25.98
Предыдущее закрытие
13.94
Open
14.00
Bid
13.84
Ask
14.14
Low
13.59
High
14.00
Объем
16
Дневное изменение
-0.72%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
-28.95%
Годовое изменение
-39.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%