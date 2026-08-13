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YB: 元保

13.73 USD 0.11 (0.79%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YB汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点13.70和高点13.84进行交易。

关注元保动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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常见问题解答

YB股票今天的价格是多少？

元保股票今天的定价为13.73。它在13.70 - 13.84范围内交易，昨天的收盘价为13.84，交易量达到5。YB的实时价格图表显示了这些更新。

元保股票是否支付股息？

元保目前的价值为13.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.30%和USD。实时查看图表以跟踪YB走势。

如何购买YB股票？

您可以以13.73的当前价格购买元保股票。订单通常设置在13.73或14.03附近，而5和-0.15%显示市场活动。立即关注YB的实时图表更新。

如何投资YB股票？

投资元保需要考虑年度范围12.08 - 25.98和当前价格13.73。许多人在以13.73或14.03下订单之前，会比较1.33%和。实时查看YB价格图表，了解每日变化。

元保股票的最高价格是多少？

在过去一年中，元保的最高价格是25.98。在12.08 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪元保的绩效。

元保股票的最低价格是多少？

元保（YB）的最低价格为12.08。将其与当前的13.73和12.08 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YB股票是什么时候拆分的？

元保历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.84和-40.30%中可见。

日范围
13.70 13.84
年范围
12.08 25.98
前一天收盘价
13.84
开盘价
13.75
卖价
13.73
买价
14.03
最低价
13.70
最高价
13.84
交易量
5
日变化
-0.79%
月变化
1.33%
6个月变化
-29.52%
年变化
-40.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%