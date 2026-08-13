YB股票今天的价格是多少？ 元保股票今天的定价为13.73。它在13.70 - 13.84范围内交易，昨天的收盘价为13.84，交易量达到5。YB的实时价格图表显示了这些更新。

元保股票是否支付股息？ 元保目前的价值为13.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.30%和USD。实时查看图表以跟踪YB走势。

如何购买YB股票？ 您可以以13.73的当前价格购买元保股票。订单通常设置在13.73或14.03附近，而5和-0.15%显示市场活动。立即关注YB的实时图表更新。

如何投资YB股票？ 投资元保需要考虑年度范围12.08 - 25.98和当前价格13.73。许多人在以13.73或14.03下订单之前，会比较1.33%和。实时查看YB价格图表，了解每日变化。

元保股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，元保的最高价格是25.98。在12.08 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪元保的绩效。

元保股票的最低价格是多少？ 元保（YB）的最低价格为12.08。将其与当前的13.73和12.08 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。