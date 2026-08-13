YB: 元保
今日YB汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点13.70和高点13.84进行交易。
关注元保动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
YB股票今天的价格是多少？
元保股票今天的定价为13.73。它在13.70 - 13.84范围内交易，昨天的收盘价为13.84，交易量达到5。YB的实时价格图表显示了这些更新。
元保股票是否支付股息？
元保目前的价值为13.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.30%和USD。实时查看图表以跟踪YB走势。
如何购买YB股票？
您可以以13.73的当前价格购买元保股票。订单通常设置在13.73或14.03附近，而5和-0.15%显示市场活动。立即关注YB的实时图表更新。
如何投资YB股票？
投资元保需要考虑年度范围12.08 - 25.98和当前价格13.73。许多人在以13.73或14.03下订单之前，会比较1.33%和。实时查看YB价格图表，了解每日变化。
元保股票的最高价格是多少？
在过去一年中，元保的最高价格是25.98。在12.08 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪元保的绩效。
元保股票的最低价格是多少？
元保（YB）的最低价格为12.08。将其与当前的13.73和12.08 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YB股票是什么时候拆分的？
元保历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.84和-40.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.84
- 开盘价
- 13.75
- 卖价
- 13.73
- 买价
- 14.03
- 最低价
- 13.70
- 最高价
- 13.84
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.79%
- 月变化
- 1.33%
- 6个月变化
- -29.52%
- 年变化
- -40.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%