КотировкиРазделы
Валюты / XZO
Назад в Рынок акций США

XZO: Exzeo Group, Inc.

15.87 USD 0.33 (2.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XZO за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.32, а максимальная — 16.27.

Следите за динамикой Exzeo Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XZO сегодня?

Exzeo Group, Inc. (XZO) сегодня оценивается на уровне 15.87. Инструмент торгуется в пределах 15.32 - 16.27, вчерашнее закрытие составило 15.54, а торговый объем достиг 282. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XZO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Exzeo Group, Inc.?

Exzeo Group, Inc. в настоящее время оценивается в 15.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.63% и USD. Отслеживайте движения XZO на графике в реальном времени.

Как купить акции XZO?

Вы можете купить акции Exzeo Group, Inc. (XZO) по текущей цене 15.87. Ордера обычно размещаются около 15.87 или 16.17, тогда как 282 и 1.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XZO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XZO?

Инвестирование в Exzeo Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 12.37 - 24.60 и текущей цены 15.87. Многие сравнивают 1.28% и -2.76% перед размещением ордеров на 15.87 или 16.17. Изучайте ежедневные изменения цены XZO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Exzeo Group, Inc.?

Самая высокая цена Exzeo Group, Inc. (XZO) за последний год составила 24.60. Акции заметно колебались в пределах 12.37 - 24.60, сравнение с 15.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Exzeo Group, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Exzeo Group, Inc.?

Самая низкая цена Exzeo Group, Inc. (XZO) за год составила 12.37. Сравнение с текущими 15.87 и 12.37 - 24.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XZO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XZO?

В прошлом Exzeo Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.54 и -25.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.32 16.27
Годовой диапазон
12.37 24.60
Предыдущее закрытие
15.54
Open
15.59
Bid
15.87
Ask
16.17
Low
15.32
High
16.27
Объем
282
Дневное изменение
2.12%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
-2.76%
Годовое изменение
-25.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%