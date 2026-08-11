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XZO: Exzeo Group, Inc.
Курс XZO за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.32, а максимальная — 16.27.
Следите за динамикой Exzeo Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XZO сегодня?
Exzeo Group, Inc. (XZO) сегодня оценивается на уровне 15.87. Инструмент торгуется в пределах 15.32 - 16.27, вчерашнее закрытие составило 15.54, а торговый объем достиг 282. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XZO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Exzeo Group, Inc.?
Exzeo Group, Inc. в настоящее время оценивается в 15.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.63% и USD. Отслеживайте движения XZO на графике в реальном времени.
Как купить акции XZO?
Вы можете купить акции Exzeo Group, Inc. (XZO) по текущей цене 15.87. Ордера обычно размещаются около 15.87 или 16.17, тогда как 282 и 1.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XZO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XZO?
Инвестирование в Exzeo Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 12.37 - 24.60 и текущей цены 15.87. Многие сравнивают 1.28% и -2.76% перед размещением ордеров на 15.87 или 16.17. Изучайте ежедневные изменения цены XZO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Exzeo Group, Inc.?
Самая высокая цена Exzeo Group, Inc. (XZO) за последний год составила 24.60. Акции заметно колебались в пределах 12.37 - 24.60, сравнение с 15.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Exzeo Group, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Exzeo Group, Inc.?
Самая низкая цена Exzeo Group, Inc. (XZO) за год составила 12.37. Сравнение с текущими 15.87 и 12.37 - 24.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XZO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XZO?
В прошлом Exzeo Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.54 и -25.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.54
- Open
- 15.59
- Bid
- 15.87
- Ask
- 16.17
- Low
- 15.32
- High
- 16.27
- Объем
- 282
- Дневное изменение
- 2.12%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- -2.76%
- Годовое изменение
- -25.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%