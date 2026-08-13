XZO股票今天的价格是多少？ Exzeo Group, Inc.股票今天的定价为16.38。它在15.69 - 16.44范围内交易，昨天的收盘价为15.87，交易量达到797。XZO的实时价格图表显示了这些更新。

Exzeo Group, Inc.股票是否支付股息？ Exzeo Group, Inc.目前的价值为16.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.24%和USD。实时查看图表以跟踪XZO走势。

如何购买XZO股票？ 您可以以16.38的当前价格购买Exzeo Group, Inc.股票。订单通常设置在16.38或16.68附近，而797和2.18%显示市场活动。立即关注XZO的实时图表更新。

如何投资XZO股票？ 投资Exzeo Group, Inc.需要考虑年度范围12.37 - 24.60和当前价格16.38。许多人在以16.38或16.68下订单之前，会比较4.53%和。实时查看XZO价格图表，了解每日变化。

Exzeo Group, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Exzeo Group, Inc.的最高价格是24.60。在12.37 - 24.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Exzeo Group, Inc.的绩效。

Exzeo Group, Inc.股票的最低价格是多少？ Exzeo Group, Inc.（XZO）的最低价格为12.37。将其与当前的16.38和12.37 - 24.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XZO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。