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XZO: Exzeo Group, Inc.

16.38 USD 0.51 (3.21%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XZO汇率已更改3.21%。当日，交易品种以低点15.69和高点16.44进行交易。

关注Exzeo Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XZO股票今天的价格是多少？

Exzeo Group, Inc.股票今天的定价为16.38。它在15.69 - 16.44范围内交易，昨天的收盘价为15.87，交易量达到797。XZO的实时价格图表显示了这些更新。

Exzeo Group, Inc.股票是否支付股息？

Exzeo Group, Inc.目前的价值为16.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.24%和USD。实时查看图表以跟踪XZO走势。

如何购买XZO股票？

您可以以16.38的当前价格购买Exzeo Group, Inc.股票。订单通常设置在16.38或16.68附近，而797和2.18%显示市场活动。立即关注XZO的实时图表更新。

如何投资XZO股票？

投资Exzeo Group, Inc.需要考虑年度范围12.37 - 24.60和当前价格16.38。许多人在以16.38或16.68下订单之前，会比较4.53%和。实时查看XZO价格图表，了解每日变化。

Exzeo Group, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Exzeo Group, Inc.的最高价格是24.60。在12.37 - 24.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Exzeo Group, Inc.的绩效。

Exzeo Group, Inc.股票的最低价格是多少？

Exzeo Group, Inc.（XZO）的最低价格为12.37。将其与当前的16.38和12.37 - 24.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XZO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XZO股票是什么时候拆分的？

Exzeo Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.87和-23.24%中可见。

日范围
15.69 16.44
年范围
12.37 24.60
前一天收盘价
15.87
开盘价
16.03
卖价
16.38
买价
16.68
最低价
15.69
最高价
16.44
交易量
797
日变化
3.21%
月变化
4.53%
6个月变化
0.37%
年变化
-23.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%