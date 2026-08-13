XZO: Exzeo Group, Inc.
今日XZO汇率已更改3.21%。当日，交易品种以低点15.69和高点16.44进行交易。
关注Exzeo Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XZO股票今天的价格是多少？
Exzeo Group, Inc.股票今天的定价为16.38。它在15.69 - 16.44范围内交易，昨天的收盘价为15.87，交易量达到797。XZO的实时价格图表显示了这些更新。
Exzeo Group, Inc.股票是否支付股息？
Exzeo Group, Inc.目前的价值为16.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.24%和USD。实时查看图表以跟踪XZO走势。
如何购买XZO股票？
您可以以16.38的当前价格购买Exzeo Group, Inc.股票。订单通常设置在16.38或16.68附近，而797和2.18%显示市场活动。立即关注XZO的实时图表更新。
如何投资XZO股票？
投资Exzeo Group, Inc.需要考虑年度范围12.37 - 24.60和当前价格16.38。许多人在以16.38或16.68下订单之前，会比较4.53%和。实时查看XZO价格图表，了解每日变化。
Exzeo Group, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Exzeo Group, Inc.的最高价格是24.60。在12.37 - 24.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Exzeo Group, Inc.的绩效。
Exzeo Group, Inc.股票的最低价格是多少？
Exzeo Group, Inc.（XZO）的最低价格为12.37。将其与当前的16.38和12.37 - 24.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XZO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XZO股票是什么时候拆分的？
Exzeo Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.87和-23.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.87
- 开盘价
- 16.03
- 卖价
- 16.38
- 买价
- 16.68
- 最低价
- 15.69
- 最高价
- 16.44
- 交易量
- 797
- 日变化
- 3.21%
- 月变化
- 4.53%
- 6个月变化
- 0.37%
- 年变化
- -23.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%