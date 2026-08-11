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XXV: Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF

23.61 USD 0.09 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XXV за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.61, а максимальная — 23.61.

Следите за динамикой Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XXV сегодня?

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) сегодня оценивается на уровне 23.61. Инструмент торгуется в пределах 23.61 - 23.61, вчерашнее закрытие составило 23.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XXV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF?

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF в настоящее время оценивается в 23.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.56% и USD. Отслеживайте движения XXV на графике в реальном времени.

Как купить акции XXV?

Вы можете купить акции Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) по текущей цене 23.61. Ордера обычно размещаются около 23.61 или 23.91, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XXV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XXV?

Инвестирование в Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF предполагает учет годового диапазона 21.57 - 26.23 и текущей цены 23.61. Многие сравнивают 7.07% и -0.71% перед размещением ордеров на 23.61 или 23.91. Изучайте ежедневные изменения цены XXV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF?

Самая высокая цена Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) за последний год составила 26.23. Акции заметно колебались в пределах 21.57 - 26.23, сравнение с 23.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF?

Самая низкая цена Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) за год составила 21.57. Сравнение с текущими 23.61 и 21.57 - 26.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XXV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XXV?

В прошлом Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.52 и -5.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.61 23.61
Годовой диапазон
21.57 26.23
Предыдущее закрытие
23.52
Open
23.61
Bid
23.61
Ask
23.91
Low
23.61
High
23.61
Объем
1
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
7.07%
6-месячное изменение
-0.71%
Годовое изменение
-5.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%