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XXV: Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
Курс XXV за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.61, а максимальная — 23.61.
Следите за динамикой Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XXV сегодня?
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) сегодня оценивается на уровне 23.61. Инструмент торгуется в пределах 23.61 - 23.61, вчерашнее закрытие составило 23.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XXV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF?
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF в настоящее время оценивается в 23.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.56% и USD. Отслеживайте движения XXV на графике в реальном времени.
Как купить акции XXV?
Вы можете купить акции Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) по текущей цене 23.61. Ордера обычно размещаются около 23.61 или 23.91, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XXV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XXV?
Инвестирование в Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF предполагает учет годового диапазона 21.57 - 26.23 и текущей цены 23.61. Многие сравнивают 7.07% и -0.71% перед размещением ордеров на 23.61 или 23.91. Изучайте ежедневные изменения цены XXV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF?
Самая высокая цена Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) за последний год составила 26.23. Акции заметно колебались в пределах 21.57 - 26.23, сравнение с 23.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF?
Самая низкая цена Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) за год составила 21.57. Сравнение с текущими 23.61 и 21.57 - 26.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XXV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XXV?
В прошлом Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.52 и -5.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.52
- Open
- 23.61
- Bid
- 23.61
- Ask
- 23.91
- Low
- 23.61
- High
- 23.61
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 7.07%
- 6-месячное изменение
- -0.71%
- Годовое изменение
- -5.56%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%