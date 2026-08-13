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XXV: Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF

23.57 USD 0.05 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XXV汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点23.51和高点23.63进行交易。

关注Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XXV股票今天的价格是多少？

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF股票今天的定价为23.57。它在23.51 - 23.63范围内交易，昨天的收盘价为23.52，交易量达到35。XXV的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF股票是否支付股息？

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF目前的价值为23.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.72%和USD。实时查看图表以跟踪XXV走势。

如何购买XXV股票？

您可以以23.57的当前价格购买Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF股票。订单通常设置在23.57或23.87附近，而35和-0.17%显示市场活动。立即关注XXV的实时图表更新。

如何投资XXV股票？

投资Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF需要考虑年度范围21.57 - 26.23和当前价格23.57。许多人在以23.57或23.87下订单之前，会比较6.89%和。实时查看XXV价格图表，了解每日变化。

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF的最高价格是26.23。在21.57 - 26.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF的绩效。

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF（XXV）的最低价格为21.57。将其与当前的23.57和21.57 - 26.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XXV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XXV股票是什么时候拆分的？

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.52和-5.72%中可见。

日范围
23.51 23.63
年范围
21.57 26.23
前一天收盘价
23.52
开盘价
23.61
卖价
23.57
买价
23.87
最低价
23.51
最高价
23.63
交易量
35
日变化
0.21%
月变化
6.89%
6个月变化
-0.88%
年变化
-5.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%