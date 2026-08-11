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XXRP: Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
Курс XXRP за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.77, а максимальная — 19.44.
Следите за динамикой Teucrium 2x Long Daily XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XXRP сегодня?
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) сегодня оценивается на уровне 18.97. Инструмент торгуется в пределах 18.77 - 19.44, вчерашнее закрытие составило 19.11, а торговый объем достиг 153. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XXRP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Teucrium 2x Long Daily XRP ETF?
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF в настоящее время оценивается в 18.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -41.14% и USD. Отслеживайте движения XXRP на графике в реальном времени.
Как купить акции XXRP?
Вы можете купить акции Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) по текущей цене 18.97. Ордера обычно размещаются около 18.97 или 19.27, тогда как 153 и -1.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XXRP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XXRP?
Инвестирование в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF предполагает учет годового диапазона 1.93 - 40.02 и текущей цены 18.97. Многие сравнивают -9.19% и 375.44% перед размещением ордеров на 18.97 или 19.27. Изучайте ежедневные изменения цены XXRP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Teucrium 2x Long Daily XRP ETF?
Самая высокая цена Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) за последний год составила 40.02. Акции заметно колебались в пределах 1.93 - 40.02, сравнение с 19.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Teucrium 2x Long Daily XRP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Teucrium 2x Long Daily XRP ETF?
Самая низкая цена Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) за год составила 1.93. Сравнение с текущими 18.97 и 1.93 - 40.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XXRP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XXRP?
В прошлом Teucrium 2x Long Daily XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.11 и -41.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.11
- Open
- 19.26
- Bid
- 18.97
- Ask
- 19.27
- Low
- 18.77
- High
- 19.44
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- -9.19%
- 6-месячное изменение
- 375.44%
- Годовое изменение
- -41.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%