XXRP: Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
今日XXRP汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点17.91和高点18.85进行交易。
关注Teucrium 2x Long Daily XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
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常见问题解答
XXRP股票今天的价格是多少？
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票今天的定价为18.72。它在17.91 - 18.85范围内交易，昨天的收盘价为18.97，交易量达到232。XXRP的实时价格图表显示了这些更新。
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票是否支付股息？
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF目前的价值为18.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-41.92%和USD。实时查看图表以跟踪XXRP走势。
如何购买XXRP股票？
您可以以18.72的当前价格购买Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票。订单通常设置在18.72或19.02附近，而232和1.24%显示市场活动。立即关注XXRP的实时图表更新。
如何投资XXRP股票？
投资Teucrium 2x Long Daily XRP ETF需要考虑年度范围1.93 - 40.02和当前价格18.72。许多人在以18.72或19.02下订单之前，会比较-10.39%和。实时查看XXRP价格图表，了解每日变化。
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Teucrium 2x Long Daily XRP ETF的最高价格是40.02。在1.93 - 40.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Teucrium 2x Long Daily XRP ETF的绩效。
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票的最低价格是多少？
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF（XXRP）的最低价格为1.93。将其与当前的18.72和1.93 - 40.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XXRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XXRP股票是什么时候拆分的？
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.97和-41.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.97
- 开盘价
- 18.49
- 卖价
- 18.72
- 买价
- 19.02
- 最低价
- 17.91
- 最高价
- 18.85
- 交易量
- 232
- 日变化
- -1.32%
- 月变化
- -10.39%
- 6个月变化
- 369.17%
- 年变化
- -41.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%