报价部分
货币 / XXRP
回到股票

XXRP: Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

18.72 USD 0.25 (1.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XXRP汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点17.91和高点18.85进行交易。

关注Teucrium 2x Long Daily XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XXRP股票今天的价格是多少？

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票今天的定价为18.72。它在17.91 - 18.85范围内交易，昨天的收盘价为18.97，交易量达到232。XXRP的实时价格图表显示了这些更新。

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票是否支付股息？

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF目前的价值为18.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-41.92%和USD。实时查看图表以跟踪XXRP走势。

如何购买XXRP股票？

您可以以18.72的当前价格购买Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票。订单通常设置在18.72或19.02附近，而232和1.24%显示市场活动。立即关注XXRP的实时图表更新。

如何投资XXRP股票？

投资Teucrium 2x Long Daily XRP ETF需要考虑年度范围1.93 - 40.02和当前价格18.72。许多人在以18.72或19.02下订单之前，会比较-10.39%和。实时查看XXRP价格图表，了解每日变化。

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Teucrium 2x Long Daily XRP ETF的最高价格是40.02。在1.93 - 40.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Teucrium 2x Long Daily XRP ETF的绩效。

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF股票的最低价格是多少？

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF（XXRP）的最低价格为1.93。将其与当前的18.72和1.93 - 40.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XXRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XXRP股票是什么时候拆分的？

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.97和-41.92%中可见。

日范围
17.91 18.85
年范围
1.93 40.02
前一天收盘价
18.97
开盘价
18.49
卖价
18.72
买价
19.02
最低价
17.91
最高价
18.85
交易量
232
日变化
-1.32%
月变化
-10.39%
6个月变化
369.17%
年变化
-41.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%