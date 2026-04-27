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XVV: iShares ESG Screened S&P 500 ETF
Курс XVV за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.24, а максимальная — 59.34.
Следите за динамикой iShares ESG Screened S&P 500 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XVV сегодня?
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) сегодня оценивается на уровне 59.31. Инструмент торгуется в пределах 59.24 - 59.34, вчерашнее закрытие составило 59.29, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XVV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Screened S&P 500 ETF?
iShares ESG Screened S&P 500 ETF в настоящее время оценивается в 59.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.04% и USD. Отслеживайте движения XVV на графике в реальном времени.
Как купить акции XVV?
Вы можете купить акции iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) по текущей цене 59.31. Ордера обычно размещаются около 59.31 или 59.61, тогда как 6 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XVV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XVV?
Инвестирование в iShares ESG Screened S&P 500 ETF предполагает учет годового диапазона 47.59 - 59.56 и текущей цены 59.31. Многие сравнивают 2.75% и 14.85% перед размещением ордеров на 59.31 или 59.61. Изучайте ежедневные изменения цены XVV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Screened S&P 500 ETF?
Самая высокая цена iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) за последний год составила 59.56. Акции заметно колебались в пределах 47.59 - 59.56, сравнение с 59.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Screened S&P 500 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Screened S&P 500 ETF?
Самая низкая цена iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) за год составила 47.59. Сравнение с текущими 59.31 и 47.59 - 59.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XVV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XVV?
В прошлом iShares ESG Screened S&P 500 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.29 и 14.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.29
- Open
- 59.30
- Bid
- 59.31
- Ask
- 59.61
- Low
- 59.24
- High
- 59.34
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 2.75%
- 6-месячное изменение
- 14.85%
- Годовое изменение
- 14.04%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%