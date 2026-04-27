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XVV: iShares ESG Screened S&P 500 ETF

59.31 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XVV за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.24, а максимальная — 59.34.

Следите за динамикой iShares ESG Screened S&P 500 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XVV сегодня?

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) сегодня оценивается на уровне 59.31. Инструмент торгуется в пределах 59.24 - 59.34, вчерашнее закрытие составило 59.29, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XVV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Screened S&P 500 ETF?

iShares ESG Screened S&P 500 ETF в настоящее время оценивается в 59.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.04% и USD. Отслеживайте движения XVV на графике в реальном времени.

Как купить акции XVV?

Вы можете купить акции iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) по текущей цене 59.31. Ордера обычно размещаются около 59.31 или 59.61, тогда как 6 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XVV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XVV?

Инвестирование в iShares ESG Screened S&P 500 ETF предполагает учет годового диапазона 47.59 - 59.56 и текущей цены 59.31. Многие сравнивают 2.75% и 14.85% перед размещением ордеров на 59.31 или 59.61. Изучайте ежедневные изменения цены XVV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Screened S&P 500 ETF?

Самая высокая цена iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) за последний год составила 59.56. Акции заметно колебались в пределах 47.59 - 59.56, сравнение с 59.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Screened S&P 500 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Screened S&P 500 ETF?

Самая низкая цена iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) за год составила 47.59. Сравнение с текущими 59.31 и 47.59 - 59.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XVV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XVV?

В прошлом iShares ESG Screened S&P 500 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.29 и 14.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.24 59.34
Годовой диапазон
47.59 59.56
Предыдущее закрытие
59.29
Open
59.30
Bid
59.31
Ask
59.61
Low
59.24
High
59.34
Объем
6
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
2.75%
6-месячное изменение
14.85%
Годовое изменение
14.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%