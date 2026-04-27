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XVV: iShares ESG Screened S&P 500 ETF

59.08 USD 0.21 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XVV汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点58.99和高点59.34进行交易。

关注iShares ESG Screened S&P 500 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XVV新闻

常见问题解答

XVV股票今天的价格是多少？

iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票今天的定价为59.08。它在58.99 - 59.34范围内交易，昨天的收盘价为59.29，交易量达到13。XVV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Screened S&P 500 ETF目前的价值为59.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.59%和USD。实时查看图表以跟踪XVV走势。

如何购买XVV股票？

您可以以59.08的当前价格购买iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票。订单通常设置在59.08或59.38附近，而13和-0.37%显示市场活动。立即关注XVV的实时图表更新。

如何投资XVV股票？

投资iShares ESG Screened S&P 500 ETF需要考虑年度范围47.59 - 59.56和当前价格59.08。许多人在以59.08或59.38下订单之前，会比较2.36%和。实时查看XVV价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Screened S&P 500 ETF的最高价格是59.56。在47.59 - 59.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Screened S&P 500 ETF的绩效。

iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Screened S&P 500 ETF（XVV）的最低价格为47.59。将其与当前的59.08和47.59 - 59.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XVV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XVV股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Screened S&P 500 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.29和13.59%中可见。

日范围
58.99 59.34
年范围
47.59 59.56
前一天收盘价
59.29
开盘价
59.30
卖价
59.08
买价
59.38
最低价
58.99
最高价
59.34
交易量
13
日变化
-0.35%
月变化
2.36%
6个月变化
14.41%
年变化
13.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%