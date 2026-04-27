XVV: iShares ESG Screened S&P 500 ETF
今日XVV汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点58.99和高点59.34进行交易。
关注iShares ESG Screened S&P 500 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XVV新闻
- S&P 500 Shoots Upward As Strong Earnings Shift Investors' Time Horizon
- Earnings Drive Both Bull And Bear Markets
- July's Summer Heat Runs Cold
- S&P 500 Retreats As AI Speculation Deflates With Arrival Of Lower Cost Competition (SPX)
- Q2 2026 Earnings Preview: Navigating High Expectations, Tariff Rebates, War Uncertainties
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- U.S. Equities: What's Hiding Beneath The Market's Headline Returns?
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Going Nowhere
- S&P 500 Declines As Overinflated AI Stocks Lose Some Air (SPX)
- The Outlook For S&P 500 Dividends In June 2026
- S&P 500 Earnings: All About Expected Q2 '26 Results - Like Big Banks, Financials Here
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- S&P 500 Retreats After Jobs Report Raises Prospect Of Rate Hikes (SPX)
- Is The S&P 500 Rising Too Much Too Fast?
- My Oh My, What A Month Of May (null:SPX)
- Risk Management For Retirees: When To Reduce Exposure
- S&P 500 Fully Recovers As Iran War Impact Disappears From Stock Prices
- The S&P 500 Gets Jolted By Inflation Fears
- AI-Powered Earnings Send S&P 500 To New Record Highs
- Fed Holds Rates Steady As Equity Markets Remain Strong And Growth Stays Uneven
- Midterm Elections Haven’t Radically Changed Economic Growth
- The S&P 500 Clocks A New Record High As Geopolitics Hold Index Back From Rising Higher
常见问题解答
XVV股票今天的价格是多少？
iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票今天的定价为59.08。它在58.99 - 59.34范围内交易，昨天的收盘价为59.29，交易量达到13。XVV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票是否支付股息？
iShares ESG Screened S&P 500 ETF目前的价值为59.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.59%和USD。实时查看图表以跟踪XVV走势。
如何购买XVV股票？
您可以以59.08的当前价格购买iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票。订单通常设置在59.08或59.38附近，而13和-0.37%显示市场活动。立即关注XVV的实时图表更新。
如何投资XVV股票？
投资iShares ESG Screened S&P 500 ETF需要考虑年度范围47.59 - 59.56和当前价格59.08。许多人在以59.08或59.38下订单之前，会比较2.36%和。实时查看XVV价格图表，了解每日变化。
iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares ESG Screened S&P 500 ETF的最高价格是59.56。在47.59 - 59.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Screened S&P 500 ETF的绩效。
iShares ESG Screened S&P 500 ETF股票的最低价格是多少？
iShares ESG Screened S&P 500 ETF（XVV）的最低价格为47.59。将其与当前的59.08和47.59 - 59.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XVV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XVV股票是什么时候拆分的？
iShares ESG Screened S&P 500 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.29和13.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.29
- 开盘价
- 59.30
- 卖价
- 59.08
- 买价
- 59.38
- 最低价
- 58.99
- 最高价
- 59.34
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 2.36%
- 6个月变化
- 14.41%
- 年变化
- 13.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%