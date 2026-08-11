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XV: Simplify Target 15 Distribution ETF

24.88 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XV за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.83, а максимальная — 24.89.

Следите за динамикой Simplify Target 15 Distribution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XV сегодня?

Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) сегодня оценивается на уровне 24.88. Инструмент торгуется в пределах 24.83 - 24.89, вчерашнее закрытие составило 24.84, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Target 15 Distribution ETF?

Simplify Target 15 Distribution ETF в настоящее время оценивается в 24.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения XV на графике в реальном времени.

Как купить акции XV?

Вы можете купить акции Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) по текущей цене 24.88. Ордера обычно размещаются около 24.88 или 25.18, тогда как 11 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XV?

Инвестирование в Simplify Target 15 Distribution ETF предполагает учет годового диапазона 23.44 - 25.19 и текущей цены 24.88. Многие сравнивают 2.26% и 1.10% перед размещением ордеров на 24.88 или 25.18. Изучайте ежедневные изменения цены XV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Target 15 Distribution ETF?

Самая высокая цена Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) за последний год составила 25.19. Акции заметно колебались в пределах 23.44 - 25.19, сравнение с 24.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Target 15 Distribution ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Target 15 Distribution ETF?

Самая низкая цена Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) за год составила 23.44. Сравнение с текущими 24.88 и 23.44 - 25.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XV?

В прошлом Simplify Target 15 Distribution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.84 и -0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.83 24.89
Годовой диапазон
23.44 25.19
Предыдущее закрытие
24.84
Open
24.83
Bid
24.88
Ask
25.18
Low
24.83
High
24.89
Объем
11
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
2.26%
6-месячное изменение
1.10%
Годовое изменение
-0.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%