- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XV: Simplify Target 15 Distribution ETF
Курс XV за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.83, а максимальная — 24.89.
Следите за динамикой Simplify Target 15 Distribution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XV сегодня?
Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) сегодня оценивается на уровне 24.88. Инструмент торгуется в пределах 24.83 - 24.89, вчерашнее закрытие составило 24.84, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Target 15 Distribution ETF?
Simplify Target 15 Distribution ETF в настоящее время оценивается в 24.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения XV на графике в реальном времени.
Как купить акции XV?
Вы можете купить акции Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) по текущей цене 24.88. Ордера обычно размещаются около 24.88 или 25.18, тогда как 11 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XV?
Инвестирование в Simplify Target 15 Distribution ETF предполагает учет годового диапазона 23.44 - 25.19 и текущей цены 24.88. Многие сравнивают 2.26% и 1.10% перед размещением ордеров на 24.88 или 25.18. Изучайте ежедневные изменения цены XV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Target 15 Distribution ETF?
Самая высокая цена Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) за последний год составила 25.19. Акции заметно колебались в пределах 23.44 - 25.19, сравнение с 24.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Target 15 Distribution ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Target 15 Distribution ETF?
Самая низкая цена Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) за год составила 23.44. Сравнение с текущими 24.88 и 23.44 - 25.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XV?
В прошлом Simplify Target 15 Distribution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.84 и -0.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.84
- Open
- 24.83
- Bid
- 24.88
- Ask
- 25.18
- Low
- 24.83
- High
- 24.89
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 2.26%
- 6-месячное изменение
- 1.10%
- Годовое изменение
- -0.40%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%